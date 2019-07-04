ABD’nin ‘terör’ çelişkisi

PKK’nın elebaşlarından Cemil Bayık’ın Washington Post’taki terör propagandası, ABD’nin terör konusundaki çelişkisini bir kez daha ortaya koydu.

ABD, geçtiğimiz yıl PKK’nın eli kanlı elebaşlarından Murat Karayılan’ın başına 5 milyon, Cemil Bayık’ın başına 4 milyon, Duran Kalkan’ın başına da 3 milyon dolar olmak üzere toplam 12 milyon lira ödül konulduğunu açıklamıştı. Bayık’ın Washington Post skandalı, ABD’nin bir kez daha terör örgütleri arasında ayrım yaptığını gözler önüne serdi. Dışişleri Bakanlığı, terörist Bayık’ın propagandasına izin vererek skandala imza atan Washington Post’ta da sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı: “Alenen terör propagandası yapılmıştır”

Açıklamada, “ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK’nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ’terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir" denildi.