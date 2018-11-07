ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ABD'nin, PKK terör örgütüne mensup sözde üst düzey 3 yönetici hakkında bilgi verene para ödülü koymasını, "YPG'nin askeriyle kol kola dolaşacaksın, onlarla nöbet tutacaksın, onlarla birlikte Suriye'yi dizayn etmeye çalışacaksın ama burada da böyle tezgah hazırlayacaksın. Türk dış siyasetinin bu oyuna gelmemesi gerekir." diye değerlendirdi.

Özkoç, beraberinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun CHP'li üyeleriyle komisyonda görüşmeleri süren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin parlamentoda basın toplantısı düzenledi.

TBMM'nin halka vadedilen, milletin sorunlarını çözen, haksızlığa "hayır", hakka "evet" diyen bir Meclis olmasını istediklerini belirten Özkoç, "Baskılarla, perde arkası konuşmalarla, kuvvetler ayrılığını yok ederek anayasaya aykırı şekilde, sadece bir partinin söylediklerinin çıktığı bir Meclis olmasını istemiyoruz. Bu Meclisin sarayın değil milletin temsilcisi olmasını istiyoruz." dedi.