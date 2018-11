ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, dün komisyon üyesi olarak söz talebinde bulunup 11 saat beklediğini ifade etti.

Şeker, "Kendi önergeleri de dahil usulen de olsa oylatmadan düzenlemeyi geçirmek istediler. Yaptığınız hastaları, halkı cezalandırmak." dedi.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, kendisinin değil milletin söz hakkının gasp edildiğini ileri sürdü.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, kantarın topuzunun kaçtığını söyledi.

-"Komedyen söylese rekor kırar"

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, konuşmaların ardından gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında, "Hala ülkemizde et fiyatlarının yüksek seyretmesinin genel refah seviyemizin artması sebebiyle talepte yaşanan yükseliş ile ilgili olduğunu düşünüyorum." sözlerini anımsatan Özkoç, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu bir komedyen söylese herhalde rekor kırar. Cem Yılmaz havasını alırlar. Milletimiz ete o kadar çok talepte bulunuyor, o kadar rahat ve ucuza alabiliyorlarmış ki et yetmiyor ve bundan dolayı fiyatlar yükseliyormuş. Şaşılacak bir şey. Türkiye'de kişi başına et tüketimi yıllık ortalama 25 kilo, dünya ortalaması 43 kilo, AB ortalaması 77 kilo, ABD ortalaması 125 kilo. Türkiye'yi, bugün 97 bin tonla AB'den en çok kırmızı et ithal eden birinci ülke konumuna getirdin. İnsanlarımız Türkiye'de en çok kilosu 5 lira olan koyun kulağı ve kilosu 2,5 lira olan inek memesi yiyor. Sarayda Erdoğan acaba inek memesi, koyun kulağı yiyor mu?"