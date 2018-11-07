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ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "15 Temmuz darbe teşebbüsüne iltisakları Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından ortaya konulmuş FETÖ lideri başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle ilgili de aynı hassasiyeti göstermelerini beklemekteyiz"

Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey 3 yöneticisi hakkında bilgi verene para ödülü koymasını olumlu bulduklarını, ancak samimiyeti sorguladıklarını belirterek, "15 Temmuz darbe teşebbüsüne iltisakları Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince ortaya konulmuş FETÖ lideri başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle ilgili de aynı hassasiyeti göstermelerini beklemekteyiz." dedi.

Uysal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, demokrasinin bir değerler bütünü olduğunu, sandıkla birlikte hesap verebilirlik, şeffaflık, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı gibi değer ve kavramların bir bütün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin keyfi bir yönetim modeline denk düştüğünü, "sınırsız yetki, sıfır denetim modelinin" amaçlandığını savunan Uysal, şöyle konuştu:

"Sayıştay raporları başta olmak üzere birçok konuda şeffaf olmak işine gelmeyen iktidar, kaçıncı yüzyıl anlayışı ile hükümet ettiğini sorgulatmaktadır. Denetim raporlarını hazırlayan birimin başındaki başkan yardımcısının görevden alınması ya da caydırılması, kendi iradesiyle görev değişikliği istemi, denetimden sorumlu bürokrasiye de bir mesajdır, 'dokunmayın yanarsınız' denmektedir. Son 16 yılda devlet aygıtını kontrol eden AK Parti, bir taraftan demokrasi derken, bir taraftan da sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı ile yetkileri her daim artırmış, denetimi ise değerleri, ilkeleri, kaynakları sıfırladığı gibi sıfırlamıştır."

Uysal, Sayıştayın denetim raporlarında yolsuzluğu tespit edilen kurum ve kuruluşlarda adli ya da idari soruşturma açılıp açılmadığını sordu. Gültekin Uysal, raporlarda ortaya çıkan "çürüme" hakkında acilen işlem yapılması, Diyanetin Cuma hutbesinde beytül malı konu etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin terör örgütü PKK elebaşları hakkında bilgi verene ödül açıklamasının sorulması üzerine Uysal, bunu, her şeye rağmen olumlu bulduklarını belirtti. Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK uzantısı PYD'ye binlerce tır silah desteği yapan ABD, askeri, siyasi ittifaklar, beraberinde iktisadi akitler çerçevesinden baktığımızda bu zamana kadar müttefikliğe yakışmayacak tavır gösterdi. İster istemez bunu, bu teşebbüsünü önemli görmekle beraber, bu açıdan baktığımızda da samimiyetini sorguluyoruz. Her şeye rağmen Türkiye'de binlerce vatandaşımızın kanının dökülmesine neden olan terör örgütünün lider kadrosuyla ilgili bu adımı atmasını önemsemekte, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne iltisakları Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri tarafından ortaya konulmuş FETÖ lideri başta olmak üzere diğer terör örgütleriyle ilgili de aynı hassasiyeti göstermelerini beklemekteyiz."

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