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"ABD'nin terörizmle mücadelesi DEAŞ'ı ortaya çıkardı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Asya ve Ortadoğu'da "terörizmle mücadele" adı altında yürüttüğü savaşta 500 binden fazla insanın öldüğünü ve DEAŞ gibi örgütlerin ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin "terörizmle mücadele" adı altında yürüttüğü savaşın DEAŞ ve El Kaide bağlantılı diğer terör örgütlerini ortaya çıkardığını söyledi.

Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'nin Asya ve Ortadoğu'da "terörizmle mücadele" adı altında yürüttüğü savaşı eleştirdi.

ABD'nin "terörizmle mücadelesinde" 500 binden fazla insanın öldüğünü ve sadece 2016 yılından bu yana 110 bin kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Zarif, bu doğrultuda atılan adımların Irak, Libya, Yemen ve Suriye gibi ülkelerin yıkılmasına yol açtığını savunarak, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı diğer terör örgütlerini de ortaya çıkardığını savundu.

Zarif, söz konusu savaşın ABD'li vergi mükellefleri için sadece 5 trilyon 600 milyar dolar ek maliyet doğurduğunu aynı zamanda 7 bin vatandaşının da ölümüne yol açtığını söyleyerek, Ortadoğu için oluşturduğu bedelin ise tahminlerin ve değerlendirmelerin çok ötesinde olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN terör Zarif

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