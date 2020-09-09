“ABD’nin Terörle Küresel Mücadelesi Milyonları Göçe Zorladı”

Brown Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Amerika'nın küresel terörizme karşı yürüttüğü mücadele, 2001 yılından bu yana 59 milyon kişiyi göçe zorladı.

Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nin “Savaşın Bedeli Projesi” kapsamında yayınladığı araştırma; Afrika, Asya ve Ortadoğu'da bulunan sekiz ülkede 37 ila 59 milyon insanın, El Kaide terör örgütünün Amerika'ya saldırdığı “2001 yılından bu yana Amerikan ordusunun başlattığı ya da katıldığı en kanlı sekiz savaşta evlerinden kaçmak zorunda kaldığını” ortaya koyuyor.

“Mülteci Yaratmak: Amerika'nın 11 Eylül Sonrası Savaşlarının Neden Olduğu Zorunlu Göç” başlığını taşıyan raporda belirtilen rakamlar, evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının 2019 yılında aniden yükseldiğine işaret ediyor.

Memleketlerinden ayrılmak zorunda kalanların çoğunluğunu, en az 9 milyon 200 bin ile Iraklılar oluşturuyor. Iraklılar'ı en az 7 milyon 100 binle Suriyeliler, en az 5 milyon 300 binle Afganlar izliyor.

Raporun yazarları, tahmini rakamların, Amerika'nın 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra en çok hedef aldığı ülkeler olan Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Somali, Filipinler, Libya ve Suriye'deki mülteciler, mülteci statüsü altında korunma talebinde bulunan sığınmacılar ve kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kalanlardan oluştuğunu belirtiyor.