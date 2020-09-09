HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “ABD’nin Terörle Küresel Mücadelesi Milyonları Göçe Zorladı”

“ABD’nin Terörle Küresel Mücadelesi Milyonları Göçe Zorladı”

09.09.2020 21:42 | Son Güncelleme

Brown Üniversitesi’nin son araştırmasına göre ABD'nin küresel alanda terörizmle mücadelesi, 2001’den bu yana 59 milyon kişiyi göçe zorladı

“ABD’nin Terörle Küresel Mücadelesi Milyonları Göçe Zorladı”

Brown Üniversitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Amerika'nın küresel terörizme karşı yürüttüğü mücadele, 2001 yılından bu yana 59 milyon kişiyi göçe zorladı.

Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi'nin “Savaşın Bedeli Projesi” kapsamında yayınladığı araştırma; Afrika, Asya ve Ortadoğu'da bulunan sekiz ülkede 37 ila 59 milyon insanın, El Kaide terör örgütünün Amerika'ya saldırdığı “2001 yılından bu yana Amerikan ordusunun başlattığı ya da katıldığı en kanlı sekiz savaşta evlerinden kaçmak zorunda kaldığını” ortaya koyuyor.

“Mülteci Yaratmak: Amerika'nın 11 Eylül Sonrası Savaşlarının Neden Olduğu Zorunlu Göç” başlığını taşıyan raporda belirtilen rakamlar, evlerini terk etmek zorunda kalan insanların sayısının 2019 yılında aniden yükseldiğine işaret ediyor.

Memleketlerinden ayrılmak zorunda kalanların çoğunluğunu, en az 9 milyon 200 bin ile Iraklılar oluşturuyor. Iraklılar'ı en az 7 milyon 100 binle Suriyeliler, en az 5 milyon 300 binle Afganlar izliyor.

Raporun yazarları, tahmini rakamların, Amerika'nın 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra en çok hedef aldığı ülkeler olan Afganistan, Irak, Pakistan, Yemen, Somali, Filipinler, Libya ve Suriye'deki mülteciler, mülteci statüsü altında korunma talebinde bulunan sığınmacılar ve kendi ülkeleri içinde göç etmek zorunda kalanlardan oluştuğunu belirtiyor.

37 milyonun “neredeyse Kanada nüfusu kadar olduğu” ifadesinin yer aldığı raporda bu sayının “İkinci Dünya Savaşı istisnası dışında 20. Yüzyıl’ın başından bu yana yaşanan diğer tüm savaş ya da felaketlerde yerlerinden olan insanların sayısından daha fazla” olduğu kaydediliyor.

Raporun yazarları, “Amerikan hükümeti ya da Amerika'nın ülke olarak insanların yerlerinden edilmesinin tek sorumlusu olduğu iddiasında bulunmuyoruz. Nedensellik hiçbir zaman basit değildir. Her zaman çeşitli savaşçıları ve diğer güçlü aktörleri, yüzyılların tarihini, büyük çaplı siyasi, ekonomik ve sosyal dinamikleri içerir. En basit durumlarda bile önceden var olan yoksulluk, çevresel değişim, önceden yaşanan savaşlar ve şiddetin diğer şekilleri, kimin yerinden olacağını, kiminse olmayacağını belirler” ifadelerine yer veriyor.

Brown Üniversitesi'nin araştırması, “Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Nijer, Suudi Arabistan ve Tunus gibi, Amerikan güçlerinin 'terörle mücadele' faaliyetlerinde daha kısıtlı ama yine de önemli roller oynadığı 11 Eylül sonrası çatışmaların yaşandığı ülkelerde evlerini terk eden milyonlarca insanı kapsamıyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Anne-kız bir arada! Anne-kız bir arada!
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engellediRus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?AÖF yaz okulu sınavları ne zaman başlıyor?
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Kan donduran olay! Uzman Çavuş sokak ortasında intihar etti
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
Çarpıcı iddia! 'Koronavirüsten gerçek vefat sayısı 23 bin'
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Dev proje hızla devam ediyor! Trafikten 55 bin araç çekilecek
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
Sevgilisinin eşiyle tanışmış! Tek tek anlattı...
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
9 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Ukraynalı kadın, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Macron, Hz. Muhammed'e yönelik hadsiz karikatürleri kınamayacak!
Diğer Haberler
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Almanya'dan flaş seyahat kararı!
Çin’de yolda bozulan araca kamyon çarptı! Sürücü aracın tavanına uçtu
Feci kaza! Aracın tavanına uçtu
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
Rus savaş uçağı, ABD ve İsveç keşif uçaklarını böyle engelledi
BM'den küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Küresel sıcaklık uyarısı: Tehlikeli seviyelere ulaşabilir
Beyaz Saray'dan Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin açıklama:
Trump'ın Nobel'e aday gösterilmesiyle ilgili açıklama
Cinsiyetini değiştirdi, Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.