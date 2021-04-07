ABD’nin Ticaret Açığı Rekor Seviyeye Yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ticaret açığı Şubat ayında rekor seviyeye yükseldi. Dev teşvik paketinin 40 yıl içindeki en hızlı büyümeyi desteklemesi beklentisi sebebiyle açığın yıl içinde yüksek seyredebileceği belirtiliyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ticaret açığının Şubat ayında yüzde 4,8 oranında artarak 71,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Reuters haber ajansının görüşlerini sorduğu ekonomistler 70,5 milyar dolarlık bir açık öngörüsünde bulunmuştu.

ABD’nin ticaret açığı Ocak ayında 67,8 milyar dolar seviyesindeydi. Ticaret açığındaki artış mal ve hizmet ihracatında yüzde 2,6’lık bir düşüşü yansıtıyor.

ABD’de aşılama süreci hızlandıkça ekonomi de yeniden güçlenmeye başlıyor. Beyaz Saray’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi iç talebi artırıyor ve bunun bir kısmı da ithalatla karşılanıyor.

Hükümetin agresif müdahalesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) aşırı gevşek para politikası ekonomide güçlü bir büyümenin önünü açtı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ithalat yüzde 0,7 oranında azalarak 258,3 milyar dolara geriledi. Mal ithalatının da yüzde 0,9 azalarak 219,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.