ABD’nin Ticaret Açığı Rekor Seviyeye Yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, ticaret açığı Şubat ayında rekor seviyeye yükseldi. Dev teşvik paketinin 40 yıl içindeki en hızlı büyümeyi desteklemesi beklentisi sebebiyle açığın yıl içinde yüksek seyredebileceği belirtiliyor.
Ticaret Bakanlığı’ndan Çarşamba günü yapılan açıklamada, ticaret açığının Şubat ayında yüzde 4,8 oranında artarak 71,1 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Reuters haber ajansının görüşlerini sorduğu ekonomistler 70,5 milyar dolarlık bir açık öngörüsünde bulunmuştu.
ABD’nin ticaret açığı Ocak ayında 67,8 milyar dolar seviyesindeydi. Ticaret açığındaki artış mal ve hizmet ihracatında yüzde 2,6’lık bir düşüşü yansıtıyor.
ABD’de aşılama süreci hızlandıkça ekonomi de yeniden güçlenmeye başlıyor. Beyaz Saray’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi iç talebi artırıyor ve bunun bir kısmı da ithalatla karşılanıyor.
Hükümetin agresif müdahalesi ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) aşırı gevşek para politikası ekonomide güçlü bir büyümenin önünü açtı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ithalat yüzde 0,7 oranında azalarak 258,3 milyar dolara geriledi. Mal ithalatının da yüzde 0,9 azalarak 219,1 milyar dolara düştüğü belirtildi.
İthalattaki düşüşün zayıf bir iç talepten ziyade arz zincirinde yaşanan sorunları yansıttığı belirtiliyor.
ABD Şubat ayı içinde 2019 yılı Aralık ayından bu yana yüksek ham petrol fiyatları sebebiyle ilk kez petrol açığı verdi. İhracat yüzde 2,6 oranında azalarak 187,3 milyar dolara geriledi.
Mal ihracatının da ülkede etkili olan soğuk hava koşulları sebebiyle yüzde 3,5 oranında azalarak 131,1 milyar dolara gerilediği belirtiliyor.
Ekonomistler bu yıl büyümenin yüzde 7’yi bulabileceğini söylüyor. Bu, 1984 yılından bu yana görülen en hızlı büyüme.
Ekonomi 2020 yılında yüzde 3,5 oranında daralmış, bu da son 74 yıl içindeki en kötü performans olarak kayıtlara geçmişti.
Uluslararası Para Fonu IMF, ABD ekonomisinin yüzde 6,4 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. IMF, bu büyümenin etkisiyle küresel ekonominin de bu yıl yüzde 6 büyüyeceği öngörüsünde bulunuyor.