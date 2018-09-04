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ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 16:03 | Son Güncelleme

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktı

TRABLUS (AA) - ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktığı bildirildi.

Libya basınında yer alan haberde, ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde yangın çıktığı belirtildi.

Görgü tanıkları tarafından ABD'nin Trablus Büyükelçiliği çevresinde silah seslerinin duyulduğu ifade edilen haberde, olayın ayrıntılarına yer verilmedi.

Trablus, 27 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar ile Terhune Yedinci Tugayları arasında çıkan çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalarda ağır silahlar da kullanılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Libya

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