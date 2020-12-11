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ABD'nin Türkiye'ye Yaptırım Kararı Bugün Açıklanabilir

11.12.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Türkiye'ye Yaptırım Kararı Bugün Açıklanabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın onayıyla Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların bugün açıklanacağı belirtiliyor. Yaptırımların Türkiye'nin savunma sanayine yönelik olacağı ifade ediliyor

Reuters Haber Ajansı, konuyla bağlantılı üçü Amerikalı 5 kaynağa dayandırdığı haberinde ABD’nin S-400 füze savunma sistemleri dolayısıyla Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazır olduğunu haber verdi.

Ajansın haberine göre Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı bugün açıklanacak. Söz konusu yaptırımların, Türkiye’nin savunma sanayi ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir’i hedef alacağı belirtiliyor. Yaptırım kararlarının Türkiye’nin savunma sanayi açısından etkili olacağı ancak daha geniş kapsamlı yaptırım beklentisine göre ufak olacağı yorumunu yapıyorlar.

Konuyla ilgili sahibi olan iki yetkili Başkan Donald Trump’ın yardımcılarına geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili hazırlıkların yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Yaptırım kararlarının açıklanacağının duyulması üzerine Türk lirası dolar karşısında yüzde 1,5 civarında değer kaybına uğradı.

Reuters Haber Ajansı’na değerlendirmede bulunan ismi açıklanmayan bir Türk yetkili, NATO üyesi iki ülke ABD ve Türkiye’nin arasındaki ilişkilere zarar vereceğini söyledi. Aynı yetkili “Türkiye sorunların diplomasi ve diyalogla çözümlenmesinden yana ve tek taraflı cezaları kabul etmeyeceğiz” dedi.

Başkan Donald Trump daha önce Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının devreye girmesine engel olmuştu. Ancak son olarak ABD Temsilciler Meclisi’nden üçte iki çoğunlukla kabul edilen NDAA yasası Senato’dan da benzer bir çoğunlukla geçmesi durumunda Türkiye’ye yönelik yaptırımların otomatik olarak devreye alınmasını sağlayacak.

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