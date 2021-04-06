ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları yarın yürürlüğe girecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacak yaptırımların yarın yürürlüğe gireceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yaptırım uygulanan kişi ve kurumlar;

SSB,

SSB Başkanı İsmail Demir,

SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit,

Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu

SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz

Açıklamada, bildirimin resmi olarak 7 Nisan'da yayımlanacağı bilgisi verildi.

SSB yaptırımlarla ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacak.

Yaptırım listesindeki kişilerin varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptırımların gerekçesini, "SSB'nin 2 Ağustos 2017'de ya da daha sonraki bir tarihte, Rusya hükümetinin savunma ve istihbarat kurumlarının parçası olan ya da bu kurumlar adına faaliyet gösteren bir şahısla kasıtlı olarak önemli bir işlem gerçekleştirmesi" olarak açıkladı.