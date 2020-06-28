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ABD’nin Üç Eyaletinde Silahlı Saldırılar

28.06.2020 18:48 | Son Güncelleme

Kentucky, Illinois ve California eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda toplam 7 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Üç Eyaletinde Silahlı Saldırılar

Kentucky eyaletinin Louisville kentinde Cumartesi gece geç saatte meydana gelen bir silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişiyse yaralandı.

Olay siyah Amerikalı Breonna Taylor’un Mart ayında evinde polis tarafından öldürülmesini protesto eden göstericilerin kamp kurduğu Jefferson Square Park’ta meydana geldi.

Reuters haber ajansının elde ettiği görüntülerde bir kişinin parkta etrafa ateş açtığı, insanların kaçarak saklandığı görülüyor.

Görüntülerde polis vurulan birine yardım ediyor.

Daha sonra park, polis tarafından kordon altına alınıyor.

Polis saldırının gece saat 21.00’da meydana geldiğini ve saldırganın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Polis saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Illinois eyaletinde 4 ölü

Illinois eyaletinin Springfield kentinde bir şüpheli birlikte çalıştığı üç kişiyi vurmasının ardından kendini öldürdü.

Olay kahve makinesi üreticisi Bunn-O-Matic firmasının Springfield’deki tesisinde meydana geldi.

Şirketin Michael L. Collins isimli çalışanının üç iş arkadaşını vurduğunu düşünülüyor.

25 yaşındaki Christopher Aumiller ve 61 yaşındaki Bill Gibbons’ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

54 yaşında bir kadın ise Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölen kadının kimliği henüz açıklanmadı.

Saldırının ardından Collins arabasında intihar etmiş olarak bulundu. Arabada iki de silah ele geçirildi.

Polis hayatını kaybeden çalışanların hepsinin aynı birimde çalıştıklarını kaydetti.

Aumiller ve Gibbons’un cesetleri tesisin aranması sonucu bulunurken kadın çalışan ise yaralı olarak tesisin otoparkında bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

California’da da can kaybı

California eyaletindeyse Red Bluff kentindeki Walmart marketler zincirinin dağıtım tesisinde düzenlenen bir silahlı saldırıda can kaybı ve yaralananlar oldu.

Şehrin bağı olduğu Tehma ilçesi polisine göre saldırgan tesisin otoparkında dört kez tur attıktan sonra aracıyla binaya girdi ve etrafa yarı otomatik silahla ateş açtı.

Tesisin bir çalışanını vurarak öldüren saldırgan daha sonra polis müdahalesinde vurularak öldü.

Yetkililer hayatını kaybeden tesis çalışanının kimliğini 45 yaşındaki Martin Haro-Lozano olarak açıkladı.

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