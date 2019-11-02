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ABD’nin ulusal borcu 23 trilyon doları aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:13 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, ulusal borçların 23 trilyon doları aştığını açıkladı.Hazine Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nin borcunun 23 trilyon doları aştığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı, ulusal borçların 23 trilyon doları aştığını açıkladı.
Hazine Bakanlığı verilerine göre, 31 Ekim tarihi itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nin borcunun 23 trilyon doları aştığı belirtildi. Peter G. Peterson Vakfının açıkladığı özel rapora göre ABD’nin ulusal borcuna ödenen faizin önümüzdeki on yılda yaklaşık 6 trilyon dolar olacağını duyurdu. ABD’nin her gün 1 milyar dolar faiz ödediğini belirtti. Ayrıca ABD’nin ulusal borcunun hane başına 179 bin dolar veya kişi başına 70 bin dolar olduğunu hesapladı.
Eylül ayında, ABD Hazine Bakanlığı federal bütçe açığının 2019 yılında 984 milyar dolara yükseldiğini ve bir yıl önceki 779 milyar dolarlık açığın 205 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.
ABD’nin ulusal borcu, Hazine Bakanlığı ve Peter G. Peterson Vakfına göre ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladığından beri 3 trilyon dolar arttı. Başkan Trump’ın göreve geldiğinde ABD’nin toplam borcunun 19,95 trilyon dolar olduğu açıklandı.

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