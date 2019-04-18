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ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 05:55 | Son Güncelleme

ABD'nin ünlü katedralinde saldırı paniği

New York'un meşhur St. Patrick's Katedrali'ne iki benzin bidonuyla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüpheli gözaltına alındı.

New York polisi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Manhattan 5. Cadde'deki St. Patrick's Katedrali'nde bir "olaya" müdahale ettiklerini duyurdu.

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, bir emniyet yetkilisi, kiliseye elinde benzin dolu iki bidonla gelerek, benzini katedralin duvarlarına döken bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şüphelinin New Jersey'de ikamet eden 37 yaşında bir erkek olduğu belirtildi.

Olayın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan ve yapıya büyük hasar veren yangının ardından yaşanması dikkati çekti.

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katedral New York

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