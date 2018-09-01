HABER

ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 19:49 | Son Güncelleme

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, ABD'nin, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterdi

GAZZE (AA) - Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararını, Filistin davasına savaş açılması yönünde değerlendirerek, karara tepki gösterdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararına tepki gösterilerek, bunun, "ABD yönetiminin siyonist düşmanlarla ortaklık içinde olduğunun bir başka delili" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, UNRWA'ya yardımların durdurulmasının, ABD'nin Filistin davasına savaş açması olarak görüldüğü belirtildi.

"Söz konusu savaşın Siyonist ABD'nin bir projesinin uygulamaya geçilmesi" olduğunun vurgulandığı açıklamada, gelecek günlerde Filistin davası aleyhinde yeni bazı kararların gelmesinin muhtemel olduğu uyarısı yapıldı.

"Filistin davasının milletler arası insani bir dava olduğunun" aktarıldığı açıklamada bölgedeki Filistin halkına ait hakların korunmasının önemine işaret edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Lübnanlı sanatçı Wael Kfoury, hayranlarıyla buluştuLübnanlı sanatçı Wael Kfoury, hayranlarıyla buluştu
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldiMuharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ABD ABD'nin UNRWA'ya yardımlarını durdurma kararına tepki Filistin

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

İnternette para karşılığı soyunurken bunu hiç tahmin etmemişti!

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken FETÖ mesajı

Kritik toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken FETÖ mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.