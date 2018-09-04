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ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurmasına İslami Cihad'dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 23:10 | Son Güncelleme

İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesmesinin siyonist oluşumun yanında olmak anlamına geldiğini ve işgal edilen topraklardaki haklarından kesinlikle vazgeçmeyeceklerini belirtti

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yaptığı mali yardımları durdurma kararının Amerikan ve Filistin halklarını karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen gösteri sırasında konuşan Batş, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin hedefe ulaşana dek devam edeceğini belirtti.

Batş, Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi ve Gazze'ye ablukanın kırılması için Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen diyalogların süreceğini dile getirdi.

ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları kesmesine de değinen Batş, bunun siyonist oluşumun yanında olmak anlamına geldiğini ve 1948'de işgal edilen topraklardaki haklarından kesinlikle vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Washington yönetiminin Filistinli mültecilere ve geri dönüş haklarına ilişkin yaptıklarını "keyfi ve haksız" olarak niteleyen Batş, "Bu icraatlar Amerikan halkını da Filistin halkıyla düşmanlık ve çatışma ortamına sokuyor. Geleceğimiz ABD Başkanı'nın elinde değildir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

Bu eylemlerde Filistinliler, sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin-Gazze Filistin uzlaşısı İslami Cihad Hareketi İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş Kahire mısır

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