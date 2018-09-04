ABD'nin UNRWA'ya yardımları durdurmasına İslami Cihad'dan tepki

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi Üyesi Halid el-Batş, Washington yönetiminin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) yaptığı mali yardımları durdurma kararının Amerikan ve Filistin halklarını karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen gösteri sırasında konuşan Batş, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin hedefe ulaşana dek devam edeceğini belirtti.

Batş, Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi ve Gazze'ye ablukanın kırılması için Mısır'ın başkenti Kahire'de yürütülen diyalogların süreceğini dile getirdi.

ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları kesmesine de değinen Batş, bunun siyonist oluşumun yanında olmak anlamına geldiğini ve 1948'de işgal edilen topraklardaki haklarından kesinlikle vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Washington yönetiminin Filistinli mültecilere ve geri dönüş haklarına ilişkin yaptıklarını "keyfi ve haksız" olarak niteleyen Batş, "Bu icraatlar Amerikan halkını da Filistin halkıyla düşmanlık ve çatışma ortamına sokuyor. Geleceğimiz ABD Başkanı'nın elinde değildir." dedi.