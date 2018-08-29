ABD'nin UNWRA'ya mali yardımı tamamen keseceği iddia edildi

ABD'nin, daha önce sağladığı fonlarda kesintiye gitmesi nedeniyle büyük bir krize sürüklediği Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Foreign Policy'e konuşan kaynaklar, geçen aylarda UNRWA'ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını kesen ABD'nin, şimdi de bu yardımı tamamen durdurma kararı aldığını öne sürdü.

Kararın, bu ay başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan bir toplantıda alındığını dile getiren kaynaklar, Beyaz Saray'ın konu hakkında kilit bölgesel hükümetleri bilgilendirdiğini kaydetti.

Bazı analistler ise bu kararın Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'nun başka bölgelerinde daha fazla zorluğa ve muhtemel bir karışıklığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının eski bir görevlisi olan Dave Harden, yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya mali desteği bir anda ve kaprisli bir şekilde kesmek, Filistin yönetimini çökme noktasına getirir. Sağlık, eğitim ve en önemlisi güvenlik hizmetlerinin İsraillilerin eline geçmesine neden olur." değerlendirmesinde bulundu.