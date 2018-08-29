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ABD'nin UNWRA'ya mali yardımı tamamen keseceği iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan bir toplantıda, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı alındığı öne sürüldü - Analistler, bu kararın Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'nun başka bölgelerinde daha fazla zorluğa ve muhtemel bir karışıklığa yol açabileceği uyarısında bulundu

ABD'nin, daha önce sağladığı fonlarda kesintiye gitmesi nedeniyle büyük bir krize sürüklediği Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığı iddia edildi.

Foreign Policy'e konuşan kaynaklar, geçen aylarda UNRWA'ya sağladığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını kesen ABD'nin, şimdi de bu yardımı tamamen durdurma kararı aldığını öne sürdü.

Kararın, bu ay başında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında yapılan bir toplantıda alındığını dile getiren kaynaklar, Beyaz Saray'ın konu hakkında kilit bölgesel hükümetleri bilgilendirdiğini kaydetti.

Bazı analistler ise bu kararın Gazze, Batı Şeria ve Orta Doğu'nun başka bölgelerinde daha fazla zorluğa ve muhtemel bir karışıklığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının eski bir görevlisi olan Dave Harden, yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya mali desteği bir anda ve kaprisli bir şekilde kesmek, Filistin yönetimini çökme noktasına getirir. Sağlık, eğitim ve en önemlisi güvenlik hizmetlerinin İsraillilerin eline geçmesine neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Harden, söz konusu kararı "önceden tahmin edilemez sonuçları olacak şekilde tehlikeli" olarak niteledi.

- "Kararla ABD, Filistin'i tekrar masaya oturmaya zorlayabilir"

Haberde, Kushner ve ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Halley'in bu fonların kesilmesi taraftarı olduğuna işaret edilerek, "Kushner ve Haley, finansal baskının Filistinliler'i, Washington'ın Orta Doğu ekibi ile müzakereleri devam ettirmeye zorlayacağını düşünüyor." ifadesine yer verildi.

Aynı haberde, Filistin lideri Mahmud Abbas'ın, "Trump'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından bu müzakereleri askıya almıştı." görüşü paylaşıldı.

Ayrıca Kushner ve Halley'in bu kararın, Körfez ülkelerindeki zengin Arapları UNRWA'ya mali yardımı artırmaya iteceğine inandığı belirtildi.

- UNRWA ciddi bir krizin içinde

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulu'nun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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BD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRW Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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