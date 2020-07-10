ABD'nin Uygur Kaynaklı Yaptırım Kararına Çin'den Tepki Geldi

ABD’nin Çin Komünist Partisi’nin özerk Şincan bölgesi temsilcisi Chen Quanguo dahil 4 Çinli yetkiliye Müslüman azınlık Uygurlar’a karşı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle yaptırım uygulama kararına Çin’den tepki geldi. Çin yönetimi tarafından yapılan açıklamada söz konusu yaptırım kararlarına karşılık verileceği ifade edildi.

Pekin yönetimi ABD’nin aldığı yaptırım kararlarının ikili ilişkilere derinden zarar vereceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’nin aldığı kararın Çin’in iç işlerine ciddi anlamda müdahale anlamına geldiğini söyledi.

Sözcü Zhao “Bu yanlış girişimlerin ışığında Çin de Amerikalı yetkililer ve kuruluşlara karşı yaptırımlar uygulayacaktır. ABD’yi bu yanlış kararı düzeltmeye davet ediyoruz. Eğer ABD buna devam ederse Çin de karşı yaptırımlar uygulayacak” dedi.

Öte yandan sürgündeki Dünya Uygur Kongresi, ABD’nin Çinli yetkililere karşı aldığı yaptırım kararının memnuniyetle karşılandığını açıkladı ve Avrupa Birliği ve diğer ülkeleri de benzer kararlar almaya davet etti.

