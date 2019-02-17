ABD’nin Venezuela için gönderdiği yardımlar Kolombiya’ya ulaştı

Kendisini ülkenin geçici başkanı olarak ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido’nın ABD’den istediği insani yardımları taşıyan ABD uçakları Venezuela’nın Kolombiya sınırındaki Cucuta kasabasına ulaştı. Yardımlar, Guaido’nun isteği üzerine Cucuta’da depolandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yardımları ABD’nin Venezuela’yı işgalini gizlemek için kullandığını söyledi.

Juan Guaido, 600 bin gönüllü Venezuelalının 23 Şubat’ta yardımları Kolombiya sınırında ülkeye taşıyacağını söyledi. Guaido twitter hesabından, "Sınırlarımızın dışında mobilize olacağız. Sonuç almak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

ABD yardımlarının organizatörü Mark Green ise Cucuta kasabasında yaptığı konuşmada, yardımın, Venezuela’nın şiddetlenen insani kriz içinde bulunması sebebiyle Guaido tarafından istendiğini söyledi. Mark Green, "Çocuklar açlık çekiyor. Venezuela’nın hemen her hastanesinde ilaç sıkıntısı çekiliyor. Yaklaşık 3 milyon Venezuelalı gıda ve ilaç bulmak ümidiyle komşu ülkelere göç etti. Bugün biz Latin Amerika tarihindeki en büyük yer değişiminin yaşandığı sınırlarda bulunuyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yardımları ABD’nin Venezuela’yı işgalini gizlemek için kullandığını söyledi.



