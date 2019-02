ABD’nin Venezuela Politikası Hakkında Türkler Ne Düşünüyor? 

Venezuela’daki son duruma ilişkin VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı vatandaşlardan çoğunluğu ABD’nin sert tutumuna tepkili. Vatandaşlardan çoğunluğu Guaido’nun ABD’nin her dediğini yaptığı düşüncesiyle Maduro’ya destek verirken; Türkiye’nin takındığı politikayı da doğru buluyor. Bazıları ise Maduro’nun “diktatör” olduğunu belirterek muhalefete hak vermekle birlikte Venezuela’da halkın ikiye bölünmesinden rahatsızlık duyuyor. Türkiye’de son yıllarda yükselen Amerikan karşıtlığı da Venezuela konusunda halkın tavrını etkiliyor.

Harita Mühendisi İsmail Hakkı Durmuş, ABD’nin Venuzela’da darbe girişiminde bulunduğu düşüncesinde. Durmuş, “Maduro’nun Amerika’ya biat etmemesinden kaynaklanan bir iç karışıklıkla ABD’nin Maduro’yu devirip yerine kendi güdümünde bir yönetim kurma gayretleri olduğunu zannediyorum. Diktatörün tarifi olsa Trump’tan başlanır, diktatör kendisi. Maduro, diktatör mü değil mi ancak Venezuela halkı karar verebilir. Trump’ı ilgilendirmez. Her ülkede içeriden hainler çıkar, bence muhalefet lideri o ülke için hain. Kendi menfaati için ülkesini Amerika’ya satmaya hazırlanan biri. Türkiye her zaman mazlumların yanındadır. İdeolojik olarak Türkiye’nin karşısında olsa dahi her zaman Türkiye mağdurların yanındadır. Filistin’de de böyledir Suriye’de de böyledir Myanmar’da da böyledir, ezenin yanında olmak Türkiye’nin yeri değildir” dedi.