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ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi

24.10.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi

ABD'nin Virginia eyaletindeki kabak festivaline çocuklar yoğun ilgi gösterdi

NEW YORK AA) - ABD'nin Virginia eyaletinde, Cadılar Bayramı (Halloween) kutlamalarının sembolü olan kabakların sergilendiği etkinlik bölgede yaşayan çocuklu ailelerin akınına uğradı.

Virginia'nın başkent Washington'a yakın bölgesindeki Cox Farm isimli çiftlikte "Güz Festivali" adı altında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren aileler, her boydan ve renkten kabakların bulunduğu sergiyi dolaşarak çocuklarıyla Cadılar Bayramı kutlamalarında kullanmak üzere ürün seçimlerini yaptı.

Festivale katılan çocuklar, boyamak için aldıkları kabakların dışında çiftlikteki traktör sergisini gezmek, çiftlik hayvanlarını tanımak, süt sağmak, çocuklara özel dizayn edilmiş araçlarla çiftlik turu yapmak gibi eğlenceli deneyimler gerçekleştirdi.

Kuzey Virginia'da, 1972'de kurulan bir aile şirketi olan 16 hektarlık Cox Farm çiftliği, yıl boyunca yetiştirip sattığı ürün ve hayvanların yanında, 1985'ten bu yana, hasat mevsiminin sonunda düzenlediği festivalle bir yandan ürünlerini pazarlarken, yetişkin ve çocuklara yönelik eğlenceli organizasyonlarla bulunduğu topluma hizmet ediyor.

Cadılar Bayramı kutlamalarının da etkisiyle, ABD'nin birçok eyaletindeki çiftliklerde, kabakların ön plana çıktığı eğlenceli festivaller düzenlenirken, yoğun ilgi nedeniyle birçoğu ücretli olan etkinliklerin biletleri günler öncesinden tükeniyor.

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