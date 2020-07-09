ABD’nin Yabancı Öğrenci Kararına Tepkiler Artıyor

Başkan Donald Trump yönetimi, ABD üniversitelerindeki yabancı öğrencilerin vize statülerini koruyabilmeleri için uzaktan eğitim yerine bire bir kampüste verilen eğitim programlarına dahil olmaları zorunluluğu getirdi. Bu kararla uluslararası öğrenci programlarında ciddi kayıplar bekleyen üniversitelerin, salgın nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntının daha da derinleşmesi bekleniyor. ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) hafta başında, kayıtlı bulundukları okulların bu sonbahardaki yeni eğitim döneminde tamamen çevrimiçi (online) eğitim vermesi halinde, yabancı öğrencilerin ABD’yi terk etmesi ya da eğitime bire bir devam edilen başka okullara transfer olması gerektiğini bildirdi. Açıklamada bu şartları yerine getiremeyen öğrencilerin ülkeyi terk etmesi gerektiği, aksi halde sınır dışı işlemiyle karşılaşabilecekleri kaydedildi. ICE’ın kararı, uzmanlardan tepki aldı. Uluslararası Eğitimciler Birliği’nin (NAFSA) CEO’su Esther Brimmer, yeni uygulamanın uluslararası öğrenciler için zararlı olduğunu ve hem onların hem de tüm yüksek öğrenim camiasının sağlığını riske attığını söyledi. Brimmer, ''ABD’de pandemi hala öngörülemez bir süreçte. Yerel koşullar çerçevesinde eğitim kurumlarına güvenilmeli ve kendi kampusları için karar verme yetkisi verilmeli’’ dedi.

Uluslararası Eğitim Enstitüsü’nün (IIE) Mayıs ayında yayınladığı raporda, araştırmaya katılan 600 kurumun yüzde 88’inin Eylül ayında başlayacak 2020-2021 eğitim yılında uluslararası öğrenci kayıtlarında salgın nedeniyle düşüş beklediği aktarıldı. Bu kurumların yüzde 70’i, yabancı öğrencilerin bir bölümünün 2020 yılı sonbahar döneminde okula geri dönmeyeceğini öngörüyor. Yüzde 75’i de öğrencilere, kampüste eğitim haklarını 2021 yılı bahar ya da sonbahar dönemine kadar erteleme hakkı tanıyor. Diğer taraftan, yüksek öğrenim kurumlarının birçoğu öğrencilere sağlıklı ve güvenli bir ortamda kampüste eğitim verme yollarını ararken, bu kurumların yarısı bu yıl sonbahar döneminde uzaktan eğitim vermeyi planlıyor. ICE’ın ardından ABD Öğrenci ve Değişim Programı’ndan yapılan açıklamada ‘’İç Güvenlik Bakanlığı yine de okullara ve göçmen olmayan öğrencilere esneklik sağlayacak. Ancak ülke genelinde birçok kurum yeniden açılırken, bakanlık federal düzenlemelerin getirdiği dikkatle dengelenmiş korumaları da yeniden başlatmak zorunda’’ denildi.

Durumdan etkilenen öğrenciler endişeli Eğitimlerine Amerika’da devam eden ve yeni uygulamadan olumsuz yönde etkilenecek olan öğrenciler seslerini duyurmaya çalışıyor. Teksas’taki Baylor Üniversitesi’nde doktora programı adaylarından, Kuzey İrlandalı Aaaron Kirkpatrick Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Bu korkunç! Pandemi nedeniyle elçilikler kapalı olduğundan F1 vizemi yenilemek için ülkeme gidemedim. Eğer buradan çıkış yapmam gerekirse, muhtemelen tekrar dönmeme izin verilmeyecek” dedi. Virgina’daki George Mason Üniversitesi’nde eğitim gören Güney Koreli öğrenci Soo Hyun Kim eğitime internet üzerinden devam etmeyi planlayanlardan. VOA’ye konuşan Son Hyun Kim, ülkesine dönerek tüm derslerini orada internet üzerinden almayı planladığını söyledi. Güney Koreli öğrenci, Amerika’da kalmanın salgın nedeniyle riskli oluğunu ve bu nedenle de burada kalsa dahi yaşamına normal bir şekilde devam edemeyeceğini belirtti. Soo Hyun Kim, “Bazı uluslararası öğrencilerin üniversiteye Amerika’da gitmelerinin nedeni, sadece Amerikan eğitiminde değil, Amerikan kültürü ve sosyal yaşamında da tecrübe kazanmak” dedi.

Florida’da Stetson Üniversitesi öğrencilerinden Brezilyalı Vitor Lacerda Siqueira, bu yıl sonbahar döneminde derslere kampüste devam etmeyi planlıyor. Fizik bölümünde eğitim gören Siqueira, bu bölümde laboratuvar çalışmalarının esas olduğunu, bu nedenle internet üzeri eğitimin yeterli derecede etkili olmayacağını savunmakla beraber, Brezilya’daki ailesinin Corona vakalarının Amerika’da artmaya devam ediyor olmasından endişe duyduğunu söylüyor. “Sonbaharda üniversiteler en az 3 milyar dolar gelir kaybı yaşayacak” Amerikan Eğitim Konseyi (ACE), gelecek akademik dönemde üniversite kayıtlarında yüzde 15 oranında düşüş beklerken, bu oranın uluslararası öğrenciler için yüzde 25 olarak seyredeceği tahmin ediliyor. Brookings Enstitüsü verilerine göre, yüksek öğrenim kurumlarındaki öğrencilerin yüzde 5’ini oluşturan uluslararası öğrencilerin bu kurumlara getirdiği kar 2,5 milyar dolar. Bu meblağda uluslararası öğrencilerin devlet üniversitelerinde yabancı öğrenci katkı payı ödemesi önemli bir etken. Bir diğeri de yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin, daha az mali yardım ya da burs alabilmesi.

NAFSA’ya göre Corona virüsü salgınına bağlı olarak uluslararası öğrencilerin sayısında beklenen düşüş 2020 sonbahar döneminde ABD ekonomisine 3 milyar dolara mal olabilir. ACE’e göreyse yüksek öğrenim kurumları gelecek yıl 23 milyar dolar değerinde kayıpla karşı karşıya kalacak. Vize kısıtlamaları NAFSA, uluslararası öğrencilerin 2018-2019 eğitim yılında ABD ekonomisine 41 milyar dolar katkı sağladığını ve 458 bin 290 istihdam boşluğunu doldurduğunu da belirtti. 2019, ABD’de bugüne kadar en fazla yabancı öğrencinin bulunduğu yıl oldu. Uluslararası Eğitim Enstitüsü’ne göre çoğu Çin’den gelen 1 milyon 95 bin 299 öğrenci ABD’de eğitim gördü. Çok sayıda göçmenin çalıştığı Amerika’da 2019 mali yılında 188 binden fazla H1-B vizesi ve 350 binin üzerinde J-1 vizesi verildi. Ülkenin göçmen politikasında kısıtlamalar getiren Başkan Donald Trump yönetimi, H1-B, J ve diğer geçici çalışma izni sunan vizeleri bu yılın sonuna kadar askıya almıştı. Her ne kadar söz konusu değişiklik hali hazırda vizesi olanlardan ziyade yeni vize başvurularına yönelik olsa da, ICE’ın yürürlüğe koyduğu, uluslararası öğrencilere ilişkin yeni uygulamayla beraber bu kararlardan etkilenecek öğrencilerin sayısı daha da artmış olacak.