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ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal

15.07.2020 08:42 | Son Güncelleme

ABD, yoğun eleştirilerin ardından pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan yabancı öğrencileri sınır dışı etme planından vazgeçti.

ABD'nin yabancı öğrencileri sınır dışı planı iptal

ABD yönetimi, yeni öğretim döneminde uzaktan eğitim alacak olan yabancı üniversite öğrencilerinin ülkeyi terk etmesini öngören vize düzenlemesini geri çekti.

Düzenleme nedeniyle çok sayıda öğrenci sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmış, aralarında Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi elit üniversitelerin de bulunduğu 180 üniversite ve 26 yerel yönetim, düzenlemeyi yargıya taşıyarak şikayet etmişti.

Boston'da dün bir federal mahkemede görülen davada da düzenlemenin iptal edildiği tutanaklara geçti. Boston’da kararın engellenmesi için yapılan başvuruda mahkeme heyeti dün tarafları dinlemişti.

Tartışmalı düzenleme nasıldı?

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumu, geçen hafta F1 veya M1 tipi öğrenci vizesi ile ülkede bulunan yabancıların kayıtlı oldukları okulun sadece online eğitim vermesi durumunda, ülkede kalmalarına izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

ABD'de üniversite, kolej gibi akademik kurumlarda öğrenim görenlere F1, dil eğitimi dışındaki meslek eğitimi alanlara ise M1 tipi öğrenci vizesi veriliyor.

ABD'de yabancı öğrenciler

Uluslararası Eğitim Enstitüsü'ne göre (IIE) 2018/2019 akademik yılında ABD'de 1 milyon 100 bin yabancı öğrenci eğitim gördü.

Pandemi nedeniyle aralarında Harvard'ın da bulunduğu bazı üniversiteler ise sonbaharda başlayacak olan yeni öğretim yılına online derslerle devam etmeyi planlıyor. Princeton Üniversitesi de eğitimin önemli bir bölümünün online yapılacağını açıkladı. Salgın nedeniyle üniversite ve yüksek okullar Mart ayından beri uzaktan eğitim veriyor.

ABD'deki üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin yüzde 5,5'ini yabancılar oluşturuyor. Bu öğrencilerin ödediği öğrenim harçları, üniversiteler için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Uluslararası Eğitimciler Derneği'nin (NAFSA) verilerine göre yabancı öğrenciler ayrıca ABD bütçesine yılda 41 milyar dolar katkı, 460 bin kişiye de istihdam sağlıyor.

ABD'de yüksek öğrenim gören öğrencilerin çoğu Çin, Hindistan, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Kanada'dan geliyor.

dpa,Reuters/HS,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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