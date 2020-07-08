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  4. ABD'nin yabancı öğrencilerle ilgili vize kararı ne anlama geliyor?

ABD'nin yabancı öğrencilerle ilgili vize kararı ne anlama geliyor?

08.07.2020 01:15 | Son Güncelleme

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrencileri vize alamayacak. Bu gelişme öğrenciler ve üniversiteler için ne anlama geliyor?

ABD'nin yabancı öğrencilerle ilgili vize kararı ne anlama geliyor?

https://www.youtube.com/watch?v=vM7zDKY2\_zo&feature=youtu.be

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre ABD'de uzaktan eğitime geçen üniversitelerin yabancı öğrencileri vize alamayacak. Üniversitenin eğitim masrafının tamamını ödeyip uzaktan eğitime kendi ülkelerinden devam edebilecekler. Bu gelişme öğrenciler ve üniversiteler için ne anlama geliyor? Yurtdışı eğitim danışmanları Oya Christie-Miller, Ayşe Kora ile Harvard Üniversitesi öğrencisi Ecem Uluegeci ve Tufts Üniversitesi öğrencisi Nur Akpolat'a sorduk. Haber-video: Esra Yalçınalp

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