ABD’nin Yaptırım Açıklamasına İran’dan Yanıt 

Amerika’nın yaptırım açıklamasına İran’dan gecikmesiz yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, Amerika’nın İran’ın petrol ve mali sektörlerine yaptırımları yeniden getirmesinden hiçbir endişe duymadıklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kasemi, “Amerika büyük ve cesur ülkemize karşı hiçbir tedbiri uygulayamayacak. Ülkenin ekonomik işlerini yürütebilecek bilgi ve kabiliyete sahibiz” dedi.

Kasemi, “Amerika’nın ekonomik hedeflerine bu yaptırımlar üzerinden ulaşma ihtimali çok uzak ve bu tür yaptırımlarla siyasi hedeflerine ulaşması da kesinlikle ihtimal dışı” diye konuştu.

İran Dışişleri Sözcüsü, yeni Amerikan yaptırımlarının daha çok psikolojik etkilerinin olacağını belirtti.

Washington, Başkan Donald Trump’ın 2015 tarihli İran’la uluslararası nükleer anlaşmadan ülkesini çekmesinin ardından Ağustos ayında yaptırımların ilk dilimini tekrar yürürlüğe koymuştu. Yaptırımların petrol ticaretini de içeren ikinci dilimi de Pazartesi günü devreye giriyor. Amerikan yönetimi ilk aşamada sekiz ülkenin İran’la petrol ithalatını devam ettirmede muafiyet tanınacağını açıkladı. Bu sekiz ülke arasında Türkiye, Güney Kore, Japonya ve Hindistan’ın da olduğu tahmin ediliyor. Kesin liste Pazartesi günü açıklanacak.

Uluslararası anlaşmayla, İran’a nükleer programıyla ilgili uygulanan uluslararası yaptırımların birçoğu, Tahran’ın nükleer çalışmalarını sonlandırması karşılığında 2016 yılında kaldırılmıştı.

