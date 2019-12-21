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ABD'nin Yaptırım Kararı Kuzey Akım 2 Boru Hattı'nı Durdurmayacak

21.12.2019 13:11 | Son Güncelleme

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı inşasını gerçekleştiren konsorsiyum Amerika’nın yaptırım kararına rağmen hattın en kısa sürede tamamlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı

ABD'nin Yaptırım Kararı Kuzey Akım 2 Boru Hattı'nı Durdurmayacak

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı inşasını gerçekleştiren konsorsiyum Amerika’nın yaptırım kararına rağmen hattın en kısa sürede tamamlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Başkan Donald Trump dün imzaladığı yasayla, Kuzey Akım 2 boru hattında çalışan firmaların yaptırım kapsamına alınmasını onayladı. Söz konusu boru hattı, Rusya’dan Almanya’ya gidecek doğal gaz miktarını iki katına çıkarmayı hedefliyor.

Kuzey Akım 2 boru hattı, Baltık Denizi’nin altından geçiyor ve bu sayede Ukrayna ve Polonya’yı bypass etmiş oluyor.

Konsorsiyumdan yapılan yazılı açıklamada, “Projenin tamamlanması Avrupa’nın tedarik güvenliği açısından önemlidir. Konsorsiyumda yer alan şirketler olarak boru hattını, mümkün olan en kısa sürede bitirmek üzere çalışacağız” denildi.

Öte yandan konsorsiyumda yer alan İsviçre-Danimarka ortaklığındaki Allseas şirketininse boru hattındaki faaliyetlerini askıya aldığı doğrulandı.

Rusya’nın resimi gaz şirketi Gazprom’sa konuya ilişkin herhangi bir açıklsma yapmayı reddetti.

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