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"ABD'nin yaptırımları etkili oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarının etkili olduğunu, ülkesinin zor ve tehlikeli bir süreçten geçtiğini söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ABD'nin ekonomik yaptırımlarının etkili olduğunu, ülkesinin zor ve tehlikeli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Başkent Tahran'da Enerji Bakanlığı'nda düzenlenen altyapı projeleri imza töreninde konuşan Cihangiri, ABD'nin uluslararası hukuk kurallarını tanımaksızın nükleer anlaşmadan çıkarak İran halkını baskı altına almaya çalıştığını söyledi.

İran devletinin zaafları ve sorunlarını halka açıkça söylemesi gerektiğini dile getiren Cihangiri, "Yaptırımların çok etkisi olmuştur. ABD ekonomik savaş ilan etti. Halk üzerinde etkili olabilmek için siyasi ve medya savaşını da devreye soktu." dedi.

Devlet kademelerinde "elini taşın altına koymayan ve bahane üreten yöneticilerin bu tehlikeli günlerin adamı olmadığını" söyleyen Cihangiri, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ülkesinde bu durumdan çıkar elde etmeye çalışan yöneticileri "hainlikle" suçladı.

İran'da reformistler yaptırımların yıkıcı etkisinin olduğunu savunurken, muhafazakâr kesim yaptırımlar döneminde ülkenin öz kaynaklarının geliştiğini öne sürüyor.

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ABD İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri yaptırımlar

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