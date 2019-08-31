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"ABD'nin yaptırımları kaldırması müzakere zemini oluşturacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 22:23 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - "ABD'nin İran'a karşı uyguladığı tüm yaptırımları kaldırılması daha sonraki müzakerelere zemin oluşturacaktır" - "AB taahhütlerini uygulamaya geçiremezse İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır" - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Sorunların müzakere yoluyla çözülmesi doğru bir karardır. Arzu edilen neticeye ulaşana kadar bu doğrultuda hareket edilmelidir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD tarafından İran'a karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasının daha sonraki müzakerelerin zeminini oluşturacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ruhani, İran'ın diğer ülkelerle ilişkilerinde geniş sorunlarla karşılaşması için ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrıldığını belirterek, "ABD'nin İran'a karşı uyguladığı tüm yaptırımları kaldırılması daha sonraki müzakerelere zemin oluşturacaktır. ABD'nin ayrılmasından sonra ne yazık ki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri de vaatlerini yerine getirmek için somut adım atmadı." ifadelerini kullandı.

Macron'un nükleer anlaşmanın korunması için ortaya koyduğu çabayı öven Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Fransa ziyaretinin kamuoyu, bölgesel ve dünya siyaseti için önemli olduğunu söyledi.

- "Nükleer anlaşmanın içeriği değiştirilemez niteliktedir"

İran'ın temel yaklaşımının nükleer anlaşmanın korunması olduğunu ve bunun için çaba gösterdiğini dile getiren Ruhani, "AB taahhütlerini uygulamaya geçiremezse İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda üçüncü adımı atacaktır. İran'ın atacağı son adım da öncekiler gibi geri dönüşü mümkün olan bir adım olacaktır." dedi.

Tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerine bağlı kalması, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı dahil su yollarında gemiciliğin özgür bir şekilde yapılması ve güvenliğin temininin İran'ın şimdi yapılan müzakerelerdeki hedefi olduğuna işaret eden Ruhani, "Nükleer anlaşmanın içeriği değiştirilemez niteliktedir ve tüm taraflar buna uymalıdır." diye konuştu.

- "Yemen krizinin askeri bir çözümü yoktur"

Bölgedeki gerginliği artırmanın ve yangını körüklemenin hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını ifade eden Ruhani, İsrail'in İran, Irak, Lübnan ve Suriye'de "büyük hesap hatası yaptığını" ve özür dilemek yerine ve saldırılar gerçekleştirdiğini belirtti.

Yemen'deki gelişmelerle ilgili olarak da Ruhani, "Yemen krizinin askeri bir çözümü yoktur. Siyasi müzakerelerle Yemen'deki kalıcı güvenli ve adil bir barışın temin edilmesi için çaba göstermeli ve gerekli adımları atmalıyız." görüşlerini paylaştı.

Ruhani, Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi olduğunu hatırlatarak, Fransa'dan Güvenlik Konseyi kararları ile BM tüzüğünün uygulanması için çaba göstermesini istedi.

- "Sorunların müzakere yoluyla çözülmesi doğru bir karardır"

Macron da Zarif'in ziyaretini olumlu değerlendirerek, İran'ın bu adımla menfaatlerini temin etme ve müzakerelerin özüne bağlı kalma noktasında iradesini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, İranlı ve Fransız uzmanların gündemdeki sorunların çözümü için iyi neticelere ulaştığını, bu hafta da iki ülkenin ekonomi uzmanlarının Paris'te bir araya geleceğini aktardı.

Nükleer anlaşmanın başarısız olmasının uluslararası arenadaki birçok aşırıcılık yanlısını mutlu edeceğini dile getiren Macron, "Karşılıklı çıkarları temin edecek bir çözümün peşinde olmalıyız. Fransa, İran ile ilişkilerde siyasi ve ekonomik sorunların çözülmesi ve bölgedeki gerginliğin bitmesi için çalışmaktadır. Sorunların müzakere yoluyla çözülmesi doğru bir karardır. Arzu edilen neticeye ulaşana kadar bu doğrultuda hareket edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Yemen krizi başta olmak üzere bölgesel sorunların çözümü için İran ile Fransa arasındaki iş birliğinin artırılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN macron ruhani

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