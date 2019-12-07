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ABD’nin yaptırımlarına Iraklı siyasetçilerden cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 13:40 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığının Iraklı siyasetçiler hakkında aldığı yaptım kararına Şii Asaib Ehli Hak Örgütü ile Arap Projesi Başkanı Şeyh Hamis Hançer ve Asaib Ehli Hak Örgütü yöneticilerinden Muhammed el-Rubayi’den cevap geldi.ABD Hazine Bakanlığının, aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında aldığı yaptırım kararına Şii Asaib Ehli Hak Örgütü ile Arap Projesi Başkanı Şeyh Hamis Hançer’den cevap geldi.

ABD Hazine Bakanlığının Iraklı siyasetçiler hakkında aldığı yaptım kararına Şii Asaib Ehli Hak Örgütü ile Arap Projesi Başkanı Şeyh Hamis Hançer ve Asaib Ehli Hak Örgütü yöneticilerinden Muhammed el-Rubayi’den cevap geldi.
ABD Hazine Bakanlığının, aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında aldığı yaptırım kararına Şii Asaib Ehli Hak Örgütü ile Arap Projesi Başkanı Şeyh Hamis Hançer’den cevap geldi. Asaib Ehli Hak Örgütü yöneticilerinden Muhammed el-Rubayi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının aldığı yaptırım kararını “İşe yaramayacak” olarak nitelendirdi.
Kendilerinin işgal güçlerine karşı direniş ve ülkenin birliğinin savunucusu olarak nitelendiren el-Rubayi, örgütün ABD’nin egemenliğine karşı duracağını belirterek “ABD’nin uyguladığı yaptırımlar işe yaramayacak. Çünkü yurt dışında hesabımız yok” şeklinde konuştu.
Yaptırımların kapsadığı Irak Arap Projesi Sekreteri Şeyh Hamis Hançer ise ABD’nin kararını “İnsan hakları ve politik skandal” olduğunu dile getirerek söz konusu kararı protestocuları bastırmak konusuna bağlayan basın kurumları hakkında dava açmakla tehdit etti.
Arap Projesi Sekreteri Şeyh Hamis Hançer tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın içişlerine yabancı müdahalesine karşı durduğunu ve böyle de devam edeceğinin altını çizerek, “Ülkenin birliğini korumamıza tahammül edemeyenlerin almış olduğu siyasi kararlar bizi yıldıramaz” ifadeleri kullanıldı.
ABD Hazine Bakanlığı, aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararı siyasetçilere rüşvet verdiği gerekçesiyle Iraklı iş adamı Hamis Hançer’i de kapsadı.

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