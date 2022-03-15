ABD’nin Yaptırımlarına Karşı Rusya’dan Biden’a Yasak

ABD, Rus askeri yetkilileri ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olmakla suçladığı kişileri yaptırım listesine aldı. Moskova’nın yakın müttefiki Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko da yeni yaptırımların hedefinde.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptırım açıkladığı isimler arasında 11 Rus askeri lideri ve birçok savunma bakan vekili ile Rusya’nın ulusal muhafızlarının lideri ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in güvenlik konseyi üyesi Viktor Zolotov yer alıyor.

Yaptırımlar bu kişilerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulmasını ve Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapmasını yasaklıyor.

ABD Maliye Bakanlığı da Rus avukat Sergey Magnitskiy’nin ölümüyle ilgili olayların üzerini örtmek ve insan hakları savunucusu Oyub Titiev’in haklarının ihlal edilmesinde rol almakla suçladığı dört Rusya vatandaşına ve bir kuruma yaptırım açıkladı.

Bakanlık ayrıca yaptırım listesine Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko ile eşini de eklediğini bildirdi.

Maliye Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC) Başkanı Andrea Gacki, ‘‘Rusya’nın Ukrayna’daki insani koridorlara saldırılarını kınıyor ve Ukrayna’daki nedensiz ve acımasız savaşı sonlandırma çağrısı yapıyoruz’’ dedi.

Sergey Magnitskiy, Rus yetkililerin büyük çaplı bir vergi yolsuzluğuna karıştığını iddia etmesinin ardından 2008’de tutuklanmıştı. Kötü muamele şikayetlerinin ardından Magnitskiy 2009 yılında Moskova’da cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Maliye Bakanlığı’nın yeni yaptırım listesindeki isimlerden yargıç Natalia Muşnikova’nın, Magnitskiy'in tutuklanması, kötü muamele görmesi veya ölümünün yasal sorumluluğunu gizleme çabalarına katıldığı belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı Çeçen Cumhuriyeti Şubesi Kurçaloy Bölgesi’nden yetkililere de 2018 yılında Titiev'in tutuklanması ve uyuşturucu bulundurmakla suçlanması nedeniyle yaptırımlar açıklandı.

Yaptırım uygulananlar arasında Titiev aleyhindeki davayı açan müfettiş Nurid Salamov, Titiev'in arabasında uyuşturucu gördüğünü iddia eden memur Hğseyin Kutayev ve Titiev hakkında resmi suçlama yapma kararını alan Dzhabrail Ahmatov yer alıyor.

Çeçenistan’daki Memorial insan hakları merkezinin başkanı Titiev, 2018'de gözaltına alınmış ve yasadışı uyuşturucu bulundurmakla suçlanmıştı. Titiev, polisin uyuşturucuları üzerine yerleştirdiğini söylemişti. Titiev sürgünde 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya’nın yasakları sembolik

Rusya ise ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve en az 10 Amerikalı yetkilinin ülkeye girişini yasakladı.

Başkan Biden’ın yanısıra Savunma Bakanı Lloyd Austin, CIA Başkanı William Burns, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile eski dışişleri bakanı ve başkan adayı Hillary Clinton, Rusya’nın yasak listesinde yer alan isimler oldu.

Yasak Washington’un Ukrayna işgali nedeniyle Rus yetkililere uyguladığı yaptırımlara yanıt niteliğinde.

Ancak yasak sembolik görünüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi ilişkilerin süreceğini, gerekli olması durumunda bu kişilerle üst düzey temasın kurulabileceğini belirtti.

