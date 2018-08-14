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ABD’nin Yaptırımlarına Karşı Rusya’dan Türkiye’ye Destek

14.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında “Tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Doları bu şekilde kaba istismar etmeleri ABD Doları’nın piyasalarda nüfusunu azaltacak. Ülkeler dolardan vazgeçmeye başlayacak” dedi

ABD’nin Yaptırımlarına Karşı Rusya’dan Türkiye’ye Destek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin mali ve askeri yaptırımlarına karşı Türkiye’ye destek vererek, “Tek taraflı ekonomik yaptırımlar gayrimeşrudur. Doları bu şekilde kaba istismar etmeleri ABD Doları’nın piyasalarda nüfusunu azaltacak. Ülkeler dolardan vazgeçmeye başlayacak” dedi.

Lavrov, bu açıklamayı 10. Büyükelçiler Konferansı’na konuşmacı olarak katılmak üzere geldiği Ankara’da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ikili ilişkiyi vurguladığı gözlemlenen Lavrov, Türk

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