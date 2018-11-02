ABD'nin yardımı kestiği muhaliflerin Hizbullah'a katıldığı iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin geçen yıl Suriye'de yardımı kestiği muhalif gruplardan savaşçıların, İran destekli Hizbullah tarafından istihdam edildiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Gazetesi'nin, yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin geçen yaz aylarında yardımı kestiği, Suriye'nin güneyindeki muhalif gruplardan 2 bine yakın savaşçının, Hizbullah tarafından Beşşar Esed rejimine destek vermek üzere istihdam edildiği ileri sürüldü.

ABD öncülüğündeki Koalisyonun Sözcüsü Albay Sean Ryan, konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlamazken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Joel Rayburn'ün, bu konuda daha önce yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Rayburn, açıklamasında, "Lübnan merkezli Hizbullah'ın, Suriye'nin güneyinde savaşçı istihdam etmesi oldukça istikrarsızlaştırıcı bir durumdur. Hizbullah'ın Ürdün cephesinde, Golan Tepelerinin yakınlarında, İsrail cephesine yakın bölgelerde varlığını artırma fikri çatışma ihtimalini yükseltecektir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD geçen yıl Suriye'nin güneyinde, Rusya ile mutabakata vardığı ayrışma bölgesinin dışında devriye gezen Şüheda Karyeteyn (Şuhuk) adlı muhalif gruba verdiği desteği kestiğini, gruba verilen silah ve ekipmanları toplayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Suriye rejimine muhalif bu gruptan da savaşçıların Hizbullah'a katılıp katılmadığı bilinmiyor.

