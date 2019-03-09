"ABD'nin yardımlarını kesmesi UNRWA'yı etkilemedi"

Maliki, Arap ülkelerinin 2002'deki girişimde İsrail ile normal ilişkilere geçmeme kararına bağlı olduğunu, bunun ancak işgal ettiği topraklardan çıkması durumunda değişebileceğini dile getirdi.

Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecinde olduğuna ilişkin basında çıkan haberleri yalanlayan Maliki, Arap dünyasından herhangi bir ülkenin işgal devletiyle böyle bir ilişkiye girmeyeceğini savundu.

Maliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin UNRWA'ya sunduğu katkı miktarını artırmasının, kuruluşun hizmetlerini sunmaya devam etmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Amerika'dan korkup da Ürdün'e ve Filistin'e 'sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan Arap ülkeleri de var" eleştirisini değerlendiren Maliki, şunları söyledi.

Amerika'nın istisnasız İsrail'i kayırdığına değinen ve bu durumu eleştiren Maliki, "Barış sürecinde ABD'nin hiçbir varlığı söz konusu değildir" dedi.

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret eden Maliki, normalleşme için temel şartın bu olduğunu söyledi.

"Kudüs'ün müdafaası konusunda sesimizi alçaltmamıza yönelik hiçbir talebi kabul etmiyoruz. Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, Filistin yönetiminin kırmızı çizgisidir. Baskı ister Arap veya İslam ülkelerinden gelsin ister Batı'dan ister ABD'den gelsin, nereden olursa olsun Filistin konusunda hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Kudüs'teki İslami değerlerin savunulması, bu kutsal değerlerin korunması İslam ve Arap ümmetleri adına bizim görevimiz. Bu görevi, kaynağı ne olursa olsun hiçbir çekinceyi dikkate almadan yerine getiriyoruz."

- İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması

Maliki, İsrail'in, Filistin'e ait vergilere el koyarak, ödemelerde kesintiler yapmasını uluslararası yargıya taşıyacaklarını belirterek, bu tür uygulamaları "hırsızlık" ve "Filistin halkının mallarını talan etmek" olarak tanımladı.

"Bu durumdan dolayı memur maaşlarında kesintiye gidilmesi gibi uygulamalara başvurmak zorunda kalınacak." diyen Maliki, Filistin yönetiminin mali olarak zor durumda kalacağını dile getirdi.

Maliki, her koşulda şehit ailelerine ulaştırılacak mali ödemelerde hiçbir zaman kesinti yapılmayacağını söyledi.