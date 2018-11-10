ABD'nin Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyeceği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Yemen'deki savaşa katılan Suudi Arabistan savaş uçaklarının bazılarının yakıtlarını karşılamayı durdurmayı planladığı ileri sürüldü.

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Pentagon'da son karar alma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Son kararın ne zaman alınacağı ve Kongrenin ne zaman bilgilendirileceğinin henüz belli olmadığı aktarılan haberlerde, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik diğer askeri yardımlarının ise süreceği kaydedildi.

- "ABD Yemen konusunda meşruiyet arıyor"

Haberlerde, Yemen'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarına karşı uzun süredir ABD'nin kayıtsız kaldığı, bu son kararın kamuoyunda nasıl bir tepkiyle karşılanacağının ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından eleştiri oklarını toplayan ABD'nin Yemen konusunda meşruiyet arayışında olduğu ve bu adımla "Suudi Arabistan'ın saldırılarına karşı Yemen'de tedbir aldığını söyleme" imkanı bulacağı da öne sürüldü.

Yemen'in bombalanmasına katılan Suudi savaş uçaklarının yaklaşık 5'te 4'ünün yakıtlarının Riyad tarafından, sadece kalan kısımın ABD desteğiyle sağlandığı bilgisi verildi.

