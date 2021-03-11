ABD’nin Yeni Adalet Bakanı Merrick Garland

ABD Senatosu Başkan Joe Biden’ın Adalet Bakanı adayı Merrick Garland’ı 30’a karşı 70 oyla onayladı. Garland Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın bile desteğini almayı başardı. McConnell, Garland’ın 2016’daki Anayasa Mahkemesi adaylığını engellemişti.
Senato’da aralarında eski Adalet Komisyonu başkanı Lindsey Graham ve Chuck Grassley’in de olduğu 50 Cumhuriyetçi’nin 20’si Garland’ı destekledi.
Garland, görevi yurtiçindeki aşırılık yanlısı faaliyetlerin arttığı bir dönemde üstlenecek. Garland ayrıca Biden’ın oğluyla ilgili soruşturma gibi bir dizi hassas soruşturmayı da devralacak.
McConnell, oylamadan önce yaptığı açıklamada, “Yargıç Garland’i dürüstlüğü ve hukuki uzmanlığından kaynaklanan saygınlığı nedeniyle destekleyeceğini belirtti ve “Onun ortanın solu yaklaşımı meşru ana akımın sınırları içinde kalıyor” diye konuştu.
2016 yılında Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato, Garland’ın dönemin başkanı Barack Obama tarafından sunulan Anayasa Mahkemesi adaylığını değerlendirmeyi ve onay oturumunu yapmayı reddetmişti. Böylece Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump 2017 yılında Anayasa Mahkemesi’ndeki boşluğu muhafazakar bir yargıçla doldurabilmişti.
Garland aynı zamanda 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından Kongre’ye düzenlenen saldırıya yönelik yoğun bir soruşturmayı da devralıyor. Garland saldırıyı “korkunç” olarak değerlendirmiş ve soruşturmayı önceliği haline getirme sözü vermişti. ABD’de aşırı sağcı gruplara mensup yüzlerce kişi saldırı nedeniyle gözaltına alındı.
Garland, Senato’da 22 Şubat’ta yapılan onay oturumunda bakanlığa güveni yeniden tesis etme ve siyasetin müdahalesinden koruma sözü vermişti.
Demokratlar eski Adalet Bakanı William Barr’ı eski Başkan Donald Trump’ın özel avukatı gibi hareket etmekle suçluyordu.
Senato’dan EPA Başkanı Michael Regan’a onay
Senato Biden’ın Çevre Koruma Dairesi (EPA) başkan adayı Michael Regan’ı da onayladı. Senato’da 34’e karşı 66 oyla adaylığı onaylanan Regan, EPA’nın ilk siyah başkanı oldu. Regan, Biden yönetiminin enerji santrallerinin, araçların, petrol ve doğalgaz tesislerinin sera gazı emisyonlarını azaltma planlarında hayati rol oynayacak.
Biden’ın imzaladığı kararnameler 2035 yılına kadar enerji santrallerinin sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi, elektrikli araç sayısını arttırmayı, petrol ve doğalgaz operasyonlarından kaynaklanan metan gazı emisyonunu azaltmayı içeriyor.
Cumhuriyetçiler fosil yakıtlardan hızla uzaklaşılmasının bu sektörlerde istihdamı azaltacağı ve ekonomik büyümeye gölge düşüreceği kaygısını taşıyor.
Çevre grupları ise Regan’ın adaylığının onaylanmasını memnunlukla karşıladı.