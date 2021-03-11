ABD’nin Yeni Adalet Bakanı Merrick Garland

ABD Senatosu Başkan Joe Biden’ın Adalet Bakanı adayı Merrick Garland’ı 30’a karşı 70 oyla onayladı. Garland Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’ın bile desteğini almayı başardı. McConnell, Garland’ın 2016’daki Anayasa Mahkemesi adaylığını engellemişti.

Senato’da aralarında eski Adalet Komisyonu başkanı Lindsey Graham ve Chuck Grassley’in de olduğu 50 Cumhuriyetçi’nin 20’si Garland’ı destekledi.

Garland, görevi yurtiçindeki aşırılık yanlısı faaliyetlerin arttığı bir dönemde üstlenecek. Garland ayrıca Biden’ın oğluyla ilgili soruşturma gibi bir dizi hassas soruşturmayı da devralacak.

McConnell, oylamadan önce yaptığı açıklamada, “Yargıç Garland’i dürüstlüğü ve hukuki uzmanlığından kaynaklanan saygınlığı nedeniyle destekleyeceğini belirtti ve “Onun ortanın solu yaklaşımı meşru ana akımın sınırları içinde kalıyor” diye konuştu.

2016 yılında Cumhuriyetçiler’in kontrolundaki Senato, Garland’ın dönemin başkanı Barack Obama tarafından sunulan Anayasa Mahkemesi adaylığını değerlendirmeyi ve onay oturumunu yapmayı reddetmişti. Böylece Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump 2017 yılında Anayasa Mahkemesi’ndeki boşluğu muhafazakar bir yargıçla doldurabilmişti.