ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Flake resmen göreve başladı

Diplomasi tecrübesi bulunmayan Flake, uzun süredir göreve atanan ilk siyasetçi.ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Böylece Flake, resmen Ankara Büyükelçiliği görevine başlamış oldu.

Eski senatör Flake, şu an ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi olan David Satterfield'in yerine Ankara Büyükelçisi olarak atanmıştı.

Ankara-Washington ilişkilerinin kritik süreçlerinden birini yaşadığı bir dönemde göreve başlayan 59 yaşındaki Flake, daha önce diplomatik görevde bulunmamış olmasıyla dikkat çekiyor. ABD'nin uzun bir aradan sonra Türkiye'ye büyükelçi olarak atadığı ilk siyasetçi olan Flake, 2001-2013 yılları arasında ABD Temsilciler Meclisi üyesi, 2013'ten 2019'a kadar da Arizona Senatörü'ydü.

Flake, Cumhuriyetçi Parti'den olmasına karşın Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğu dönemde izlediği politikaları açıkça eleştiren bir isimdi.

Flake, NATO üyeleri ve diğer Batılı devletlerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri müdahalesine nasıl karşılık vereceklerini değerlendirdikleri bir dönemde göreve başlıyor. Hem Kiev hem de Moskova ile iyi ilişkilere sahip olan ve Rusya'ya yaptırım uygulanmasına karşı çıkan Ankara, krizde arabuluculuk yapmayı önermişti.

Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler son yıllarda oldukça gergin. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması, Türkiye'deki bazı tartışmalı davalar ve Doğu Akdeniz ile Suriye gibi konulardaki politika farklılıkları ilişkilerin bozulmasına neden oldu.

Eski ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'la kişisel olarak yakın ilişkiye sahip olması iki ülke arasındaki gerginliklerin belli bir noktanın ötesine geçmesini engelliyordu. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, selefine kıyasla Ankara'ya daha mesafeli yaklaşıyor. Biden'ın göreve geldikten sonra attığı ilk adımlardan biri 1915 yılında Ermenilere yönelik gerçekleştirilen katliamı "soykırım" olarak tanımak olmuştu.

DW,rtr/CÖ,BK

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