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ABD’nin Yeni Ankara Büyükelçisi Flake Yemin Etti

11.12.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden tarafından ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılımıyla düzenlenen törende yemin etti

Başkan Joe Biden tarafından ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği görevine atanan Jeff Flake, Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in katılımıyla düzenlenen törende yemin etti.

Jeff Flake Eisenhower İdari Ofis Binası’nda düzenlenen törende yemin ederken eşi Cheryl Flake İncil’i tuttu. Jeff Flake’in büyükelçilik görevi 7 Aralık’ta resmiyet kazanmıştı. Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in huzurunda sembolik bir tören yapılmış oldu.

Eski Arizona senatörü Jeff Flake 16 Ekim’de Senato Dış İlişkiler Komisyonu, 26 Ekim’de de Senato Genel Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona senatörü olarak görev yaptı.

Flake, 2019 yılında eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti’nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli oldu.

Eski Cumhuriyetçi senatör, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı bu atamayla dorgulanmis oluyor/ Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm” ifadelerini kullanmıştı.

Jeff Flake görevi iki yıldan uzun süredir Ankara’da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralıyor.

Flake’in yemin ederek göreve başlaması, Türk-Amerikan ilişkilerinin en zor dönemlerinden birine denk geliyor.

İki NATO müttefiki arasında Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi,bu alım sebebiyle F-35 savaş uçakları programından çıkarılan Ankara’nın F-16 talebi, insan hakları konuları gibi birçok alanda anlaşmazlık yaşanıyor.

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