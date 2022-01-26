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ABD’nin Yeni Ankara Büyükelçisi Görevine Başladı

26.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunarak görevine resmen başladı

ABD’nin Yeni Ankara Büyükelçisi Görevine Başladı

ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunarak görevine resmen başladı.

Flake, 2019 yılı Ağustos ayından bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan David Satterfield’in yerini aldı.

Cumhuriyetçi Parti’den eski Arizona Senatörü Jeff Flake’in büyükelçilik görevi, 16 Ekim’de Senato Dış İlişkiler Komisyonu, 26 Ekim’de de Senato Genel Kurulu tarafından onaylanmıştı.

Flake, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katımıyla 7 Aralık'ta düzenlenen törende yemin etmişti.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013 ile 2019 yılları arasında ABD Senatosu’nda Arizona senatörü olarak görev yapmıştı.

Flake, 2019 yılında eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti’nin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli olmuştu.

Flake’in yemin ederek göreve başlaması, Türk-Amerikan ilişkilerinin en zor dönemlerinden birine denk geliyor.

İki NATO müttefiki arasında Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi ve bu sebeple F-35 savaş uçakları programından çıkarılan Ankara’nın F-16 talebi, insan hakları konuları gibi birçok alanda anlaşmazlık yaşanıyor.

Flake Senato Dış İlişkiler Komisyonu’ndaki adaylık oturumunda da Türkiye’nin Rusya’dan ek silah alımının Ankara’ya karşı ABD’nin CAATSA (Hasımlarla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) altında yeni yaptırımlar getirmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Jeff Flake, Türkiye ve ABD’nin birlikte çalıştığı birçok konu olduğunu söylemiş, Ukrayna, Gürcistan, Suriye’ye insani yardımlar, Afganistan gibi konuları sıralamış ancak Ankara’nın insan hakları karnesini eleştirmişti. Flake, Türkiye’de Çin hariç tüm ülkelerdekinden fazla sayıda gazetecinin hapiste olduğuna da dikkat çekmişti.

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