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ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Satterfield Türkiye'ye geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Ankara Büyükelçisi olarak atanan David Satterfield Ankara'ya geldi

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield Ankara'ya geldi.

Büyükelçi Satterfield'ı Ankara'ya getiren uçak, saat 19.00'da Esenboğa Havalimanı'na indi. Satterfield'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier karşıladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan David M. Satterfield'ın bugün itibarıyla Ankara'ya geldiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'ye hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2017'de göreve başlamasının ardından aynı yıl içinde Türkiye'deki görev süresi dolan ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ı Afganistan Büyükelçisi olarak atamıştı. Bass'ın Ankara'dan ayrılmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl Türkiye'ye büyükelçi ataması yapılmamıştı.

Trump, 1,5 yılın ardından 16 Şubat'ta ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için Satterfield'ın adaylığını açıklamıştı. ABD Senatosu da 28 Haziran'da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği için daha önce ismi açıklanan Satterfield'ın görevini onaylamıştı.

- ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığının en kıdemli kariyer diplomatlarından biri olarak öne çıkıyor.

1980'den beri özellikle Ortadoğu'da birçok farklı görevde bulunan Satterfield, 1954'te doğdu.

Satterfield, ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yaptığı dönemde Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Astana sürecine ABD'nin gözlemcisi olarak katıldı.

Büyükelçi Satterfield, eski Başkan Barack Obama döneminde ise Sina Yarımadası'nda barışı korumakla yükümlü "Çok Uluslu Güç ve Gözlemciler"in genel direktörü olarak görev yaptı. Satterfield, yine Obama döneminde 2013-2014 yıllarında Mısır'da geçici maslahatgüzar olarak bulundu.

George W. Bush döneminin Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ın Irak'tan sorumlu kıdemli danışmanı olarak görev yapan Satterfield, Lübnan, Suriye, Tunus ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de birçok farklı görevde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ankara büyükelçi Türkiye

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