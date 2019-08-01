ABD'nin Yeni BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft

Geçen hafta da, Senato, Mark Esper’in Savunma Bakanı adaylığını onaylamış, bu görev de 7 ay sonra daimi sahibini bulmuştu.

BM Daimi Temsilciliği, Trump yönetiminde uzun süre doldurulamayan bir diğer üst düzey görev olarak yerini aldı.

Kömür madeni endüstrisinde üst düzey milyarder bir yöneticinin eşi olan Craft, Ottowa’da Kanada Büyükelçiliği görevine geldikten kısa bir süre sonra, iklim değişikliği konusunda ‘her iki tarafa da’ inandığı yönünde Kanada basınına bir demeç vererek tartışma yaratmıştı.

Ancak, Birleşmiş Milletler’deki görevi için adaylığının onaylanması öncesi Senato’da komisyonda verdiği ifadede, Kelly Craft iklim değişikliğinin küresel bir tehdit olduğunu kabul etti ve eşinin konumu nedeniyle, Birleşmiş Milletler ’de kömürle ilgili tartışmalarda yer almayacağını belirtti.

Öte yandan Senatör Menendez, Craft’in Kanada’daki büyükelçilik görevi süresince Kanada dışında, ülke içinde bulunduğundan daha uzun süre vakit geçirdiğini öne süren bir rapor yayınladı.

Craft’in destekçileri, Craft’in ABD’nin Meksika ve Kanada ile ticaret anlaşması yaptığı süreçte sert bir müzakereci olduğunu gösterdiğini ve hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Partililer ile birarada çalışabildiğini söylüyor.

Kelly Craft’in, hem Başkan Trump’ın ‘önce Amerika’ prensibini ve BM eleştirilerini savunup hem de diğer ülke diplomatlarını ABD politikalarını desteklemeye ikna etme sürecinde zorlanacağı düşünülüyor.

Başkan Trump yönetiminin ilk Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018 Ekim ayında görevinden istifa etmiş, yıl sonunda da görevini bırakmıştı.

