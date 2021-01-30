ABD’nin Yeni First Lady’si Jill Biden Kimdir?

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, Beyaz Saray’daki çalışmalarında eğitim politikasına öncelik vereceğini söyledi. Jill Biden, Washington yaşamının yabancısı değil. Çünkü eşi Joe Biden 36 yıl ABD Senatosu’nda ve sekiz yıl Barack Obama’nın başkan yardımcısı olarak Beyaz Saray’da görev yaptı.
ABD’nin doktora dereceli ilk First Lady’si Jill Biden bugünlerde çok yoğun.
Jill Biden, eşinin yemin töreninin üzerinden daha bir hafta geçmeden eğitim uzmanlarıyla sanal bir etkinlik düzenleyerek, Amerika’da öğretmenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne öncelik vereceğini açıkça gösterdi.
Jill Biden, “Şu anda birçok sorunla karşı karşıyayız ve sizin herkesten daha fazla fedakarlık yaptığınızı biliyorum. Ama gün biz eğitimcilerin günü. Çünkü biz kaosu güzel şeylere dönüştürmeyi biliyoruz. Bunu sınıflarımızda hergün yapıyoruz” diyor.
Biden’ın eğitim alanındaki kariyerinin, First Lady olarak yapacağı çalışmalarda önemli bir rol oynaması bekleniyor.
First Ladies kitabının yazarı Betty Boyd Caroli, “Jill Biden’ın eğitim sistemini reformdan geçirme konusunda çok aktif bir tavır sergilemesini bekliyorum. Ancak herkes aynı görüşte değil. Birçokları First Lady’nin güzel kıyafetler giyip, sessiz kalmasını tercih ediyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü First Lady çok güçlü bir platforma sahip” diyor.
Jill Biden, eşinin ABD başkan yardımcısı olduğu dönemde, Beyaz Saray dışında maaşlı bir işte çalışan ilk Second Lady olarak öne çıktı. Biden, First Lady olarak Northern Virginia Üniversitesi’ndeki işine geri dönmeyi planlıyor: “Ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu dönem ben de hem yüz yüze hem online eğitim veriyorum.”
Jill Biden, üniversitenin diploma töreninde yaptığı konuşmada, sınıfına koşarak giren bir öğrencinin hikayesini anlatmıştı: “Öğrencim bana ‘Doktor Biden, sizi dün akşam Michelle Obama ile televizyonda gördüm. Annemi arayıp ona sizin benim İngilizce öğretmenim olduğunuzu söyledim. Annem de bana o senin öğretmenin değil, Second Lady diye cevap verdi’ dedi.”
First Lady’nin Joe Biden’la hayatıysa biraz karmaşık başlamış. Tanıştıklarında Jill Biden boşanmak üzereymiş. Joe Biden ise bir yandan trafik kazasında kaybettiği eşi ve kızının yasını tutarken diğer yandan iki küçük oğlunu büyütüyormuş. Joe Biden’dan beş kez evlenme teklifi alan Jill sonunda ikna olmuş: “Beşinci kez teklif ederken ona ‘Jill, artık gururum benim önüme geçiyor. Bu sana son teklifim. Bana benimle ne zaman evleneceğini söylemek zorunda değilsin, sadece evlenip evlenmeyeceğini söylemen yeter’ dedim. O da sonunda ‘evet’ dedi.”
Evlendikten dört yıl sonra, Jill bir kız çocuğu dünyaya getirdi . Ancak çift 2015’te yeni bir trajediyle sarsıldı. Joe Biden’ın oğlu Beau 46 yaşında beyin kanserinden öldü.
Bu olaydan sonra Jill Biden kanserle mücadele alanında bir dizi girişimi sosyal sorumluluk hedefleri arasına aldı.
Jill Biden eşinin seçim kampanyası sırasında, eşinin ilk yıllarını, rekabetçi kişiliğini ve kekemeliğiyle dalga geçilmesine rağmen nasıl güçlü bir şekilde ayakta durduğunu anlatan bir çocuk kitabı yazdı.
Jill ve Joe Biden, evlerinin Delaware eyaletinde olduğunu söylüyor. Ancak Jill Biden, 31 yıl ABD Senatosu’nda ve sekiz yıl Beyaz Saray’da görev yapan eşiyle birlikte yıllarca Washington’da yaşadı. Ve şimdi de en az dört yıl yaşayacağı Beyaz Saray’a geri döndü.