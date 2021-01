ABD’nin Yeni First Lady’si Jill Biden Kimdir?

ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden, Beyaz Saray’daki çalışmalarında eğitim politikasına öncelik vereceğini söyledi. Jill Biden, Washington yaşamının yabancısı değil. Çünkü eşi Joe Biden 36 yıl ABD Senatosu’nda ve sekiz yıl Barack Obama’nın başkan yardımcısı olarak Beyaz Saray’da görev yaptı.

ABD’nin doktora dereceli ilk First Lady’si Jill Biden bugünlerde çok yoğun.

Jill Biden, eşinin yemin töreninin üzerinden daha bir hafta geçmeden eğitim uzmanlarıyla sanal bir etkinlik düzenleyerek, Amerika’da öğretmenlerin karşılaştığı sorunların çözümüne öncelik vereceğini açıkça gösterdi.

Jill Biden, “Şu anda birçok sorunla karşı karşıyayız ve sizin herkesten daha fazla fedakarlık yaptığınızı biliyorum. Ama gün biz eğitimcilerin günü. Çünkü biz kaosu güzel şeylere dönüştürmeyi biliyoruz. Bunu sınıflarımızda hergün yapıyoruz” diyor.

Biden’ın eğitim alanındaki kariyerinin, First Lady olarak yapacağı çalışmalarda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

First Ladies kitabının yazarı Betty Boyd Caroli, “Jill Biden’ın eğitim sistemini reformdan geçirme konusunda çok aktif bir tavır sergilemesini bekliyorum. Ancak herkes aynı görüşte değil. Birçokları First Lady’nin güzel kıyafetler giyip, sessiz kalmasını tercih ediyor. Ben buna katılmıyorum. Çünkü First Lady çok güçlü bir platforma sahip” diyor.