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ABD'nin yeni güvenlik riski: Aşırı şişmanlık

14.10.2018 17:48 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un danışmanları, ülkede giderek yayılan obezitenin ABD Ordusu için büyük engel oluşturduğu uyarısı yaptı.

Yetkililer, askerlik yapmaya uygun genç bulmakta zorlanıldığına dikkat çekti."Council For a Strong America" adlı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a danışmanlık yapan konseyin sunduğu rapora göre, ülkede giderek yayılan aşırı şişmanlık (obezite) ABD için ulusal güvenlik sorunu oluşturmaya başladı. Raporda, ABD'nin genç vatandaşlarının üçte birinin "askerlik yapamayacak kadar şişman" olduğuna dikkat çekildi. ABD ordusunun eski yüksek rütbeli askerlerinden oluşan konsey, obezitenin orduya yeni askerler kazandırılmasını engellediği ve ordunun savaşma gücünü zayıflattığına dikkat çekti.

"Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporda, "Obezite uzun süredir halkımızın sağlığını tehdit ediyor. Obezitenin giderek yayılması ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda bu sorunun ancak özellikle çocukların "daha sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesini sağlamak için alınacak önlemlerle" önüne geçilebileceği belirtildi.

Amerikan Ordusu'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 13 yıldan bu yana ilk kez bu yıl orduya 76.500 yeni asker kazandırma hedefine ulaşılamayacağı açıklanmıştı. Buna göre, yaşları 17-24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yüzde 71'i askerlik için gereken koşulları yerine getiremiyor. Bunun nedenleri arasında uyuşturucu kullanımı ve eğitimsizliğin yanı sıra kilo problemleri gösterildi.

Konuyla ilgili Military Times dergisine açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Jeffrey Philipps, orduda kilolu askerlerin sayısının giderek arttığını söyledi. Philipps, kendi hesaplamalarına göre aşırı kilolu askerlerin sağlık sorunlarının veya bu askerler için ikame arayışlarının orduya yılda 1,5 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, obezite sorunu ile çeşitli programlarla başa çıkmaya çalışıyor. Orduya kabul edilecek askerlere uygulanan sağlık testlerinin yanı sıra, askeri eğitim kurumlarındaki beslenme ve spor danışmanlığı bu önlemler arasında gösteriliyor. Ancak "Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporu hazırlayan uzmanlara göre, bu önlemler sorunla mücadelede yeterince etkili olmuyor.

Uzmanlar, ailelerin ve çocukların doğru beslenme ve sporun, sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için ne denli önemli olduğu konusunda aydınlatılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Afp,DW/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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