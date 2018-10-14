ABD'nin yeni güvenlik riski: Aşırı şişmanlık

Yetkililer, askerlik yapmaya uygun genç bulmakta zorlanıldığına dikkat çekti."Council For a Strong America" adlı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a danışmanlık yapan konseyin sunduğu rapora göre, ülkede giderek yayılan aşırı şişmanlık (obezite) ABD için ulusal güvenlik sorunu oluşturmaya başladı. Raporda, ABD'nin genç vatandaşlarının üçte birinin "askerlik yapamayacak kadar şişman" olduğuna dikkat çekildi. ABD ordusunun eski yüksek rütbeli askerlerinden oluşan konsey, obezitenin orduya yeni askerler kazandırılmasını engellediği ve ordunun savaşma gücünü zayıflattığına dikkat çekti.

"Sağlıksız ve hazırlıksız" adlı raporda, "Obezite uzun süredir halkımızın sağlığını tehdit ediyor. Obezitenin giderek yayılması ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. Raporda bu sorunun ancak özellikle çocukların "daha sağlıklı bir hayat tarzı benimsenmesini sağlamak için alınacak önlemlerle" önüne geçilebileceği belirtildi.

Amerikan Ordusu'ndan geçen ay yapılan açıklamada, 13 yıldan bu yana ilk kez bu yıl orduya 76.500 yeni asker kazandırma hedefine ulaşılamayacağı açıklanmıştı. Buna göre, yaşları 17-24 arasında değişen ABD vatandaşlarının yüzde 71'i askerlik için gereken koşulları yerine getiremiyor. Bunun nedenleri arasında uyuşturucu kullanımı ve eğitimsizliğin yanı sıra kilo problemleri gösterildi.