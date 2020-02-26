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  4. ABD'nin Yeni İran Yaptırımları Listesinde Türk Firmaları Da Var

ABD'nin Yeni İran Yaptırımları Listesinde Türk Firmaları Da Var

26.02.2020 12:30 | Son Güncelleme

Amerika, İran’ın füze programına destek verdikleri gerekçesiyle 13 kişi ve kurumu daha yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine alınanlar arasında Türkiye’den de şirketler bulunuyor

ABD'nin Yeni İran Yaptırımları Listesinde Türk Firmaları Da Var

Amerika, İran’ın füze programına destek verdikleri gerekçesiyle 13 kişi ve kurumu daha yaptırım listesine aldı. Yaptırım listesine alınanlar arasında Türkiye’den de şirketler bulunuyor. Türkiye dışında yaptırım listesine girenler arasında Irak, Rusya ve Çin bulunuyor.

Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çinli Luo Dingwen isimli şahısın da Pakistan’ın füze programı için hassas bazı parçalar temin ettiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırım listesine alınan ve arasında Çin ve Türk firmalarının bulunduğu listedekilerin İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye yönelik yaptırımlara aykırı davrandıkları belirtildi.

Açıklama da ayrıca İran’ın füze kapasitesini geliştirmenin önüne geçmek amacıyla mümkün olan tüm önlemleri almaya devam edeceği vurgulandı.

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