ABD’nin Yeni İran Yaptırımları Türk Ekonomisini Nasıl Etkiler?

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından yeniden ivme kazanan İran-ABD geriliminin ardından Amerika Hazine Bakanlığı’nın demir, çelik, bakır, alüminyum şirketleri ile madencilik alanında faaliyet gösteren şirketler ağırlıklı olarak yer bulduğu yeni bir yaptırım listesi açıklaması Türkiye-İran dış ticaretini de etkilemeye aday.

2016 yılının Ocak ayında İran’a yönelik ABD ve AB yaptırımlarının kaldırılmasının ardından Türkiye’nin İran’a yaptığı ihracat 4 milyar 966 milyon dolarla (2012’deki 9,9 milyar dolarlık rakamın ardından) ikinci tarihi zirveye ulaştıktan sonra her yıl ivme kaybetti.

Türkiye, doğusunda bulunan komşu ülkeye 2017’de 3,259 milyar dolar, 2018’de 2,393 milyar dolar, 2019’da 2,306 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirirken üç yıldaki ihracat kaybı %54’e ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’den İran’a demir, çelik, otomotiv, elektronik ihracatı düşüş yaşadı

2019 yılında İran’a yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri (469 milyon dolar iken 532 milyon dolar) , hazır giyim ve konfeksiyon (129 milyon dolar iken 144 milyon dolar), hububat (105 milyon dolar iken 147 milyon dolar) mobilya, kağıt ve orman ürünleri (236 milyon dolar iken 282 milyon dolar) artış gösterdi. Buna karşılık elektrik ve elektronik ihracatı 126 milyon dolardan 115 milyon dolara, çelik ihracatı 86 milyon dolardan 67 milyon dolara, çimento 32 milyon dolardan 20 milyon dolara, demir ve demir dışı metaller 98 milyon dolardan 60 milyon dolara, madencilik 76 milyon dolardan 62 milyon dolara, otomotiv sanayi ise 216 milyon dolardan 138 milyon dolara geriledi.