ABD’nin Yeni IŞİD Yaptırımlarında Türkiye’den de Şirket ve Kişiler Var

ABD yönetimi, Suriye, Türkiye, Körfez ve Avrupa’da faaliyet gösteren bazı şirket ve kişilere, IŞİD’e mali ve lojistik destek sağladıkları gerekçesiyle yaptırımlar getirdi.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu kişi ve şirketlerin, teröristlere yardım ya da destek sağlayanlara yaptırımlar öngören kararnameye dayanarak kara listeye alındığı belirtildi.

Merkezi Türkiye’de bulunan Sahloul döviz şirketi, El-Sultan para transferi şirketi ve ACL ithalat ihracat şirketinin yanı sıra İsmail Bayaltun ve ağabeyi Ahmet Bayaltun olmak üzere iki Türk vatandaşı da IŞİD’e mali ve lojistik destek sağlamaktan dolayı yaptırımların hedefi oldu.

Yaptırım listesine alınanlar arasında Afganistan’daki Nejaat adlı sosyal yardım örgütüyle örgütün Seyid Habib Ahmed Han ve Rohullah Vekil adlı iki üst düzey yetkilisi de bulunuyor. Bu örgüt ve kişiler de IŞİD’in Afganistan’daki kolunun faaliyetlerini desteklemekle suçlanıyor. Listede Suriye’de faaliyet gösteren Tawasul adlı bir şirket de var.