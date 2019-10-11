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ABD’nin Yeni Rusya Büyükelçisi Adayı John Sullivan

11.10.2019 20:12 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’ne Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ı aday göstereceğini açıkladı

ABD’nin Yeni Rusya Büyükelçisi Adayı John Sullivan

Başkan Donald Trump, ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’ne Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ı aday göstereceğini açıkladı.

Trump bu görev için John Sullivan’ı düşündüğünü geçen Ağustos ayında açıklamıştı. Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın ismi, John Bolton’dan boşalan ulusal güvenlik danışmanlığı için de geçmişti.

1990’dan bu yana diplomat olan Sullivan Ukrayna, Güney Kore, Honduras ve Avrupa Birliği’nde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

John Sullivan Senato’nun onayını alırsa, iki yıl sürdürdüğü görevinden geçen Ağustos’ta istifa eden Büyükelçi Jon Huntsman’ın yerine geçecek. Huntsman’ın Utah Valiliği için yarışması bekleniyor.

Sullivan, 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi ve Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’den rakibi Joe Biden’ın araştırılmasını istediği iddiaları nedeniyle azil sürecinin tartışıldığı dönemde, Moskova’daki en üst düzey ABD’li yetkili olacak.

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