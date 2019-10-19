ABD'nin YPG/PKK'ya verdiği silah mühimmatları ele geçirildi

ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn'da yapılan aramalarda, ABD'nin verdiği askeri mühimmatlar ele geçirildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında teröristlerden temizlenen Rasulayn'ın güneyinde M4 karayolu üzerinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında YPG/PKK'lılara ait büyük bir silah deposu bulundu.

AA'nın görüntülediği depoda, üzerine İngilizce yazılarla teknik bilgilerin yer verildiği büyük etiketler yapıştırılmış sandıklar yer alıyor.

Bir kısmı uçaksavar mühimmatı olduğu anlaşılan kasalar, tavana kadar dizilmiş şekilde depoyu dolduruyor.

Etiketlerde, ABD devletinin özerk faaliyetler gösteren Genel Hizmetler İdaresine ait "GSA" logoları görünüyor.

- GSA, Pentagon'a askeri lojistik hizmeti veriyor

Amerikan Başkanı Harry S. Truman tarafından 1949'da kurulan GSA'nın dünya genelinde 11 binden fazla çalışanı bulunuyor.