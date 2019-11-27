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ABD'nin YPG'ye desteği NATO'nun güvenlik planlarını etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

NATO Konseyinin onayladığı ancak ABD itirazı nedeniyle yayımlanmayan Türkiye hakkındaki planla ilgili çözüm aranıyor - Plan yayımlandığında YPG/PYD/PKK'ya destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak

ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıktı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar NATO Konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

Hazırlanan son güvenlik planları da NATO Konseyi tarafından onaylandı. Konseyin onayladığı planda Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da bulunuyor. Ancak ABD planın onaylanmış olmasına rağmen buna itiraz etti. Bu itirazdan sonra birkaç ülke daha ABD'ye katıldı.

Türk yetkililer, ABD'nin itirazını "Belge yayımlandığı zaman YPG/PYD'ye destek verdikleri için ABD hukuki olarak sorumlu olacak." şeklinde değerlendirdi.

Söz konusu belge NATO Konseyi'nin onayına karşın henüz yayımlanmadı. Türk yetkililer de "Türkiye için hazırlanan plan yayımlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz." diyerek, duruma tepki gösterdi.

Konu 20 Kasım'da Brüksel'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları toplantısında da gündeme geldi. Türk heyeti toplantıda, "Baltık ülkeleri için hazırlanan raporun yayımlanmasını isteyenlerin Türkiye için de aynı duyarlılığı göstermesini" istedi.

Konunun çözülmesi için şu anda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çaba sarf ediyor. Diplomatik kaynaklar, Stoltenberg'in ortak bir dil bulmaya çalıştığını belirtiyor.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de ortak değerlendirmeler yapıyor. Türk yetkililer tekliflere açık olduklarını ifade ediyor.

Stoltenberg, konunun çözümü için yürüttüğü çalışmalar kapsamında son Türkiye ziyaretinden önce Türk yetkililerle toplantı yapmak istedi. Türk heyeti toplantıya gitmesine rağmen ABD heyeti toplantıya katılmadı.

Türk tarafı konunun çözümlenmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak henüz bir sonuç alınamadığını vurguluyor.

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Anahtar Kelimeler:
güvenlik planı NATO Türkiye

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