KUDÜS (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington yönetiminin, İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin uygulanmasına ilişkin bir takvim belirlenmediğini belirtti.

İsrail'in "Kanal 7" televizyonunun haberine göre, Bolton, Kudüs ziyareti çerçevesinde King David Oteli'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Bolton, ABD'nin sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" kapsamında görüşmelerin devam ettiğini, ancak planın tam olarak ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir karar alınmadığını ifade etti.

Planla ilgili yürütülen takip süreci neticesinde bölgedeki ilişkilerde çok fazla ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü söyleyen Bolton, "İran anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlandığının kabulüyle Ortadoğu'da büyük stratejik coğrafi değişimler yaşandı. Bu kabul, İsrail ve çoğu komşu Arap ülkesi arasındaki ilişkiler için hiç kimsenin yıllardır tahmin etmediği bir düzenleme imkânı veriyor." diye konuştu.

Bolton, planın uygulanma tarihine ilişkin de şimdiye kadar bir karar verilmediğinin altını çizdi.