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ABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.

ABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.
ABD’nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD’nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD’li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.

FOTOĞRAFLI

ABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyorABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyorABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyorABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor

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