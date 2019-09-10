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ABD'nın zırhlı kulübeleri teröristlerin mevzilerine yerleştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

  Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Heseke iline bağlı Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünellere ABD tarafından getirilen zırhlı kulübeler yerleştiriliyor.
ABD’nin Irak üzerinden TIR'lar ile gönderdiği zırhlı kulübeler, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan PKK/PYD’nin denetimindeki Resulayn ilçesine ulaştı. Kepçe yardımıyla kazılan tünel ve hendeklere bu zırhlı kulübeler yerleştiriliyor. PKK/PYD’li teröristlerin hazırladığı tünel ve hendeklerde çok amaçlı olarak kullanmak üzere yerleştirdiği zırhlı kulübelerin Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonunda lojistik destek merkezi ve silahlı mücadele için kullanılacağı öne sürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Zırhlı kulübe yüklü TIR
-Zırhlı kulübeler
-İş makineleri
-Vinç yardımıyla indirilen zırhlı kulübeler
-Teröristlerin çalışmaları
-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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