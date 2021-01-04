Abdominoplasti (karın germe) ameliyatı nedir? Karın germe ameliyatı sonrası bunlara dikkat!

Abdominoplasti, karın germe ameliyatıdır. Karın germe ameliyatı hem erkeklerde hem de kadınlarda yapılabilir. Ancak erkek anatomisine çok uygun bir ameliyat olmadığından erkeklerde sınırlı bir alan mevcuttur. Abdominoplasti yani karın germe ameliyatı kadınlarda ve erkeklerde farklı sebeplerle tercih edilmektedir. Mesela kişiler fazla kilolarını hızlı bir sürede verdiklerinde karın dokusu kendini toparlayamaz ve çok fazla cilt sarkıklığı meydana gelir. Böyle durumlarda erkeklerde karın germe ameliyatı yapılabileceğini söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Eser Aydoğdu, kadınlarda ise genelde doğumdan sonra tercih edildiğini söyledi. Kişinin karın bölgesinde aşırı deformasyon, aşırı kilo alması karın bölgesindeki şekil bozukluklarına, yağlanmanın artmasına, çatlakların oluşmasına sebep olduğunu söyleyen Aydoğdu, bu tarz vakalarda karın germe ameliyatının kurtarıcı bir rol üstlendiğini söyledi. Peki abdominoplasti ameliyatının öncesi ve sonrasında nasıl bir süreç yaşıyor? İşte karın germe ameliyatı ile ilgili tüm detaylar:

Karın gerdirme işlemi yapmak isteyen kişilerin ameliyattan 4 hafta önce sigara kullanmaması gerekiyor. Karın germe ameliyatı sonrasında da hastaların 2 hafta kadar sigara kullanmaması gerekiyor. Ayrıca kişilerin güneşte fazla kalmaması gerekiyor. E vitamini ve aspirin kullanımı bu süreç boyunca durdurulurken ağır diyetlerden de uzak durulması gerekiyor. Ameliyat öncesinde yaşanacak soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon hastalığı durumunda da operasyonun ertelenmesine karar veriliyor. KARIN GERME AMELİYATI VE ÇEŞİTLERİ Abdominoplasti tam ve kısmı karın germe ameliyatı olarak 2 şekilde yapılmaktadır. Fazla yağ ve sarkık haldeki cilt dokusunun alınması ile karın kaslarının gerginleştirilerek sağlamlaştırılması ile gerçekleştirilen karın germe ameliyatının zayıflatma ameliyatı olmadığı bilinmelidir. Abdominoplasti, estetik meme ameliyatları,liposuction gibi vücut kontörünün düzeltildiği uygulamalarla birlikte de yapılabilmektedir. ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATINA UYGUN MUSUNUZ? Abdominoplasti ameliyatı öncesinde danıştığınız doktorunuz size şeker hastalığı vb sağlık problemlerinizin olup olmadığını, sigara kullanıp kullanmadığınızı, aspirin, sakinleştirici gibi ilaçlar alıp almadığını soracaktır. Bu konuda doktorunuzu doğru bilgilendirmeniz büyük önem taşımaktadır. Ayrıca muayene sırasında yağ miktarı ve dağılımı karnın sarkıklığı ve fazlalığı, deri kalitesi ile ilgili bilgilere bakılacaktır. Muayene esnasında üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ameliyatı neden olmak istediğinizdir. Başvurduğunuz doktorunuzla ameliyattan beklentiniz ile ilgili açıklıkla tartışmaktan kaçınmamanız gerekmektedir. Yapılan tetkik sonucunda doktorunuz işleme karar verecektir. Uzman kişi, bulgular sonucunda bazı hastalara yalnızca liposuction yeterli olacağı, bazı hastalara ise kısmı abdominoplasti uygulanacağı bazı hastalara ise ikisinin de uygulanması gerektiği ile ilgili karar alabilir. Muayenenin ardındansa hastanede kaç gün geçireceğiniz, ameliyat sonrasında yaşanabilecek olası sorunlar ve anestezi tipi ile ilgili bilgi verilecektir.

ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATI Abdominoplasti 2,5 saat kadar devam eden bir ameliyattır. Hastalar genel anestezi uygulanarak ameliyata alınmaktadır. Kısmı abdominoplasti uygulanması durumunda ameliyat ise 1-2 saat kadar sürebilir. Karın germe ameliyatında kesi bir kalçadan diğer kalçaya uzanacak ve mayo içine gizlenebilecek bir hat belirlenerek oluşturulmaktadır. Göbek çevresine ise yuvarlak şekilde ikinci bir kesi yapılmaktadır. Kısmi abdominoplastide kesi hattı daha kısa tutulur ve göbek yeri değiştirilmez. Karın derisi kasıklardan kaburga kemikleri hizasına kadar serbestleştirilir. Ardından karın kaslarında zayıflık ya da fıtık bulunuyorsa takviye gerçekleştirilir. Fazla deri kesilir. Mini-abdominoplastide ise bu bölüm daha kısıtlı tutulur. Operasyon metal klempler ya tek ya da gizli (intradermik) dikiş ile kapatılarak pansumanın gerçekleştirilmesinin ardından örtülür. Bölgede toplanacak fazla sıvıyı emmek için ise dren adı verilen bir veya iki tüp deri altına yerleştirilebilir. ABDOMİNOPLASTİ AMELİYATI SONRASI Karın germe ameliyat sonrası ilk günler karın bölgesinde şişlik görülebilir. Yaşanacak ağrılar ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Drenler ortalama 1-3 gün, dikişler ise 1-3 hafta sonra alınır. Ortalama 1-3 gün kadar bir süre hastanede geçirilir. Eskisi gibi sağlıklı hissetmek ise birkaç ay gibi bir süre alabilir. İşe dönüş ise 2 - 4 hafta kadar sonra gerçekleşebilir. Yara izi ilk 3-6 ay kötüleşiyormuş gibi gelebilir ancak bu normaldir, izlerin düzelmesi ve solması 9 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşir. Tamamen yok olmamasına rağmen iz, bikini altına kolayca saklanabilir. Kısmi veya tam abdominoplasti işlemleri karın kaslarında zayıflık veya seri sarkıklığı olan hastalar için mükemmel sonuç yaratır. Hastaların çoğunda,düzenli egzersiz ve diyet takviyesi ile ulaşılan kusursuz sonuç yıllarca korunabilir.